La publicación de la lista definitiva de Brasil para el Mundial 2026 dejó una de las escenas más emotivas y dolorosas de las últimas horas: la reacción de la familia de João Pedro al enterarse de que el delantero no formará parte de la convocatoria mundialista.

El atacante, que venía siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico brasileño y aparecía entre los candidatos a integrar la nómina final, finalmente quedó fuera de los 26 elegidos por el entrenador Dorival Júnior.

La noticia provocó una profunda tristeza en el entorno del futbolista. En videos difundidos en redes sociales se observa a familiares y allegados del jugador siguiendo en vivo el anuncio oficial y reaccionando entre lágrimas al comprobar que su nombre no aparecía en la lista.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron una ola de mensajes de apoyo hacia el delantero, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva tras quedar tan cerca de disputar su primera Copa del Mundo.

João Pedro había tenido una destacada temporada en el fútbol europeo y muchos medios brasileños daban prácticamente por asegurada su presencia en el plantel mundialista. Incluso, en las últimas semanas había participado de varias convocatorias y entrenamientos con la selección.

Sin embargo, Dorival Júnior optó por otros delanteros para completar la nómina definitiva, en una decisión que sorprendió a parte de la prensa y a muchos hinchas brasileños.

La reacción familiar dejó en evidencia la enorme carga emocional que representa una convocatoria mundialista para los futbolistas y sus seres queridos, especialmente en países como Brasil, donde el fútbol tiene un peso cultural y social enorme.

Mientras tanto, la selección brasileña ya se prepara para viajar a Estados Unidos, donde buscará conquistar un nuevo título mundial con figuras como Vinícius Júnior, Rodrygo y Endrick como principales referencias ofensivas.