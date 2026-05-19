El Gobierno de Javier Milei definió avanzar en una mayor integración militar con países de la OTAN y confirmó que tropas argentinas participarán de ejercicios internacionales en el Ártico, en una medida que marca un fuerte giro en la política de defensa exterior del país.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, y forma parte de la estrategia oficial para fortalecer vínculos con Estados Unidos y otras potencias occidentales.

Según trascendió, efectivos argentinos participarán de entrenamientos y maniobras militares conjuntas en zonas árticas junto a fuerzas de países integrantes de la OTAN, en el marco de programas de cooperación y capacitación estratégica.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es modernizar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas argentinas y ampliar la presencia internacional del país en ejercicios de alta complejidad técnica y climática.

La decisión se produce en un contexto internacional marcado por la creciente disputa geopolítica en el Ártico, una región considerada estratégica por sus recursos naturales, rutas marítimas y posicionamiento militar. Países como Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas incrementaron en los últimos años su presencia en esa zona.

El Gobierno también busca consolidar el vínculo político y militar con Washington, luego de que Argentina fuera reconocida como “aliado principal extra-OTAN”, una categoría especial otorgada por Estados Unidos a países con cooperación estratégica privilegiada.

Dentro de la planificación oficial, la participación argentina incluiría tareas de entrenamiento extremo, supervivencia en condiciones climáticas severas y coordinación operativa con fuerzas internacionales. (

La medida ya genera debate en distintos sectores políticos y diplomáticos. Mientras el oficialismo considera que se trata de una oportunidad para profesionalizar a las Fuerzas Armadas y reposicionar a Argentina en el escenario internacional, sectores opositores cuestionan el alineamiento geopolítico con la OTAN y advierten sobre posibles tensiones regionales.

En paralelo, el Ministerio de Defensa trabaja en nuevos acuerdos de cooperación tecnológica y militar con países aliados, en una etapa de fuerte redefinición de la política exterior y de seguridad impulsada por la administración Milei.