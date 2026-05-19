Atraparon a Lourdes Sánchez manejando borracha en Corrientes

Lourdes Sánchez atraviesa horas complicadas en su provincia natal tras un operativo de tránsito que cambió sus planes. La bailarina, quien busca amoldarse a las exigencias de su cargo como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, fue interceptada cuando regresaba de una reunión con amigos. El control de alcoholemia arrojó un resultado de 1,5 de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente el máximo de 0,5 permitido en esa jurisdicción.

Ante esta situación, la artista tuvo que descender de su vehículo y entregarlo a los efectivos policiales. El lunes 18, Lourdes se presentó ante el Tribunal de Faltas para regularizar su situación.

Para recuperar su auto, debió abonar una suma cercana a los 670 mil pesos. Sin embargo, no podrá volver a las calles de inmediato ya que su licencia de conducir fue suspendida por un periodo de 60 días.

Lejos de ocultarse, la funcionaria decidió enfrentar la situación y hablar con los medios locales para hacer un descargo sincero. Sobre lo ocurrido, ella manifestó que "Di positivo en un control de alcoholemia, la verdad es que no me siento orgullosa. Esto me hizo reflexionar mucho y asumo mi responsabilidad porque entiendo que las normas están para cuidarnos".

Sánchez reconoció que esta exposición afecta la imagen que intenta construir en su rol público pero eligió no castigarse en exceso. Al respecto, aseguró que "Todos podemos cometer errores. Yo voy a cumplir con todas las penalizaciones, como corresponde".

De esta manera, confirmó que acatará cada una de las sanciones impuestas por las autoridades correntinas al expresar que "Cumpliré con todas las penalizaciones, como corresponde".