El fútbol alemán atraviesa una fuerte polémica luego de que trascendiera la posibilidad de que Manuel Neuer vuelva a defender el arco de la Selección de Alemania en el Mundial 2026.

El histórico arquero del Bayern Múnich, campeón del mundo en Brasil 2014, había anunciado su retiro del seleccionado tras la Eurocopa 2024. Sin embargo, distintas versiones periodísticas aseguran que el entrenador Julian Nagelsmann evalúa seriamente incluirlo en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

La situación generó cuestionamientos de varias exfiguras del fútbol alemán, que consideran injusto desplazar a los arqueros que sostuvieron el recambio tras la salida de Neuer. Uno de los apuntados sería Oliver Baumann, quien actualmente ocupa el puesto de titular en el seleccionado.

Entre las voces críticas apareció la del exmediocampista Sami Khedira, campeón mundial en 2014, quien advirtió que el debate permanente sobre el regreso de Neuer podría afectar la confianza del actual plantel.

Pese a las críticas, otros sectores respaldan la posible convocatoria del experimentado arquero de 40 años. Desde el entorno del Bayern Múnich destacaron el gran nivel que mostró durante la última temporada y consideran que todavía puede marcar diferencias en una competencia de máxima exigencia.

El propio Neuer evitó confirmar o descartar su regreso. Días atrás, tras un partido del Bayern, reconoció que mantiene contacto habitual con Nagelsmann, aunque prefirió no profundizar sobre una posible convocatoria mundialista.

La lista definitiva de Alemania para el Mundial será anunciada esta semana y la incertidumbre sobre el arco se convirtió en uno de los temas centrales del fútbol europeo. Mientras algunos consideran que la experiencia de Neuer puede ser clave, otros creen que su regreso representaría un retroceso en el proceso de renovación del seleccionado alemán.