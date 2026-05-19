¿Envidia? Qué dijo Moria Casán luego de que Wanda Nara le ganara en los MF

La revelación del premio Martín Fierro 2026 a la Mejor Conductora fue una verdadera sorpresa para todos los presentes. Aunque las apuestas daban como ganadora indiscutida a Moria Casán en esa terna, los integrantes de APTRA decidieron que el galardón quedaría en manos de Wanda Nara.

Al escuchar el nombre de su colega, Moria tuvo una reacción impensada porque lejos de mostrar indignación, aplaudió con muchas ganas. Ella misma había confesado en su programa que sentía que sería la mediática quien se consagrara ganadora y se rió al ver cumplida su propia predicción.

Wanda no pudo contener las lágrimas y tras abrazar a su madre y a sus hijas, subió conmovida pero a paso firme a recibir su estatuilla. En un discurso muy potente, la conductora expresó que "A veces nos creemos cuando nos dicen que no merecemos un lugar pero desde acá, yo les digo que es ciero que yo arranqué con zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas. Pero siempre creí en mí. Este país me ha dado grandes amores pero el amor más grande que existe es el amor propio".

La mediática también aprovechó el espacio para hablar de su presente personal, su salud y su compromiso con el país. En ese sentido agregó que "Cumplir nuestros sueños y trabajar es lo más importante. Amo mi país, quiero que mis hijos crezcan acá y lucho por eso. Soy una mujer que tiene leucemia y apuesta por los médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y los mejores artistas".

Antes de bajar del escenario, le dedicó unas palabras de agradecimiento a Santiago del Moro al decirle que "Sé que diste el visto bueno, fuiste muy generoso conmigo" por haberle permitido tomar su lugar al frente de Masterchef.