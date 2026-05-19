El Programa de Atención Médica Integral, PAMI, avanzará este martes con el pago de parte de la deuda que mantiene con odontólogos prestadores de todo el país, en medio de un fuerte conflicto que amenazaba con profundizar los paros y la suspensión de servicios para jubilados.

La decisión fue tomada luego de semanas de reclamos por parte de profesionales de la salud que denunciaron atrasos en los pagos, caída de ingresos y dificultades para sostener la atención médica y odontológica de millones de afiliados.

Según trascendió, el organismo nacional busca desactivar las medidas de fuerza previstas para los próximos días mediante la cancelación de prestaciones adeudadas, especialmente en el área odontológica, uno de los sectores que venía advirtiendo sobre la imposibilidad de continuar trabajando sin regularización de pagos.

El conflicto se enmarca dentro de una crisis más amplia que afecta al sistema de prestadores del PAMI. En las últimas semanas hubo protestas de médicos de cabecera, clínicas, farmacias y odontólogos por modificaciones en el esquema de pagos y una deuda acumulada que distintos sectores estiman en cifras millonarias.

Además de los atrasos, los profesionales cuestionaron cambios implementados mediante la Resolución 1107/2026, que modificó el sistema de remuneración y generó fuertes críticas entre asociaciones médicas y gremios vinculados al sector sanitario.

En ese contexto, distintos colegios y asociaciones odontológicas habían advertido sobre posibles suspensiones de atención para afiliados del PAMI si no se regularizaban los pagos pendientes. La situación generó preocupación entre jubilados y pensionados que dependen del organismo para tratamientos y controles médicos.

Con la acreditación prevista para este martes, el Gobierno intenta aliviar el conflicto y evitar una escalada de protestas en un sistema de salud que atraviesa fuertes tensiones económicas y financieras.