San Juan celebrará la Semana de la Olivicultura con catas, ferias y música en vivo

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte organizarán una serie de actividades entre el 19 y el 24 de mayo para celebrar el Día Nacional de la Olivicultura, con propuestas destinadas a familias sanjuaninas, turistas y referentes del sector productivo y gastronómico.

La agenda incluirá catas de aceite de oliva virgen extra (AOVE), ferias de productores, capacitaciones, actividades culturales y encuentros institucionales tanto en San Juan como en Buenos Aires.

Una de las principales propuestas será la realización de Catas Hedónicas en distintos establecimientos hoteleros y gastronómicos de la provincia. La iniciativa busca introducir a los consumidores en el reconocimiento de atributos de calidad del AOVE sanjuanino, comparar perfiles sensoriales entre distintos productos y fomentar hábitos de consumo vinculados a aceites frescos y de calidad.

Las degustaciones estarán a cargo de estudiantes avanzados y docentes de la carrera de Sommelier de la Universidad Católica de Cuyo, junto con productores asociados a la Cámara Olivícola.

Las actividades se desarrollarán en Café Clapton, Palito Restó y La Madeleine, en diferentes jornadas de la semana. Además, durante esos días, el ingreso al establecimiento olivícola La Pocitana será gratuito para el público.

Otra de las propuestas se llevará adelante entre el 21 y el 23 de mayo, cuando las cervecerías Oasis, Ancestral y Donata, junto al restó Santa Margarita, acompañarán sus cervezas con aceitunas sanjuaninas. El objetivo será posicionar este producto regional como parte de las reuniones sociales y de la experiencia gastronómica local.

Actividades en Buenos Aires

La Casa de San Juan en Buenos Aires también será escenario de actividades especiales el jueves 21 de mayo. Allí se realizará un encuentro entre integrantes de la Federación Olivícola Argentina, autoridades provinciales y nacionales y representantes de la Cámara Olivícola de San Juan.

Posteriormente, el público podrá participar de exposiciones de productos regionales y de una cata dirigida de aceites de oliva sanjuaninos.

La jornada concluirá con la presentación oficial del 15° Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva, previsto en San Juan entre el 1 y el 6 de septiembre. El evento contará con la actuación de Los Santos Ritos Gypsy Jazz Ensamble y un servicio de catering.

Feria y música en el Chalet Cantoni

El sábado 23 de mayo, el Chalet Cantoni abrirá sus puertas de 18 a 22 horas para una feria de productores de aceite de oliva virgen extra, aceitunas y productos regionales.

Durante la actividad también se realizarán catas dirigidas y demostraciones de elaboración de aceite de oliva. La entrada será libre y gratuita y habrá propuestas gastronómicas y espectáculos musicales a cargo de Vibranova y DJ Géminis.

Capacitación y promoción del AOVE

En el marco de la Semana de la Olivicultura, la Universidad Católica de Cuyo, junto con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de San Juan y la Cámara Olivícola, impulsará además el programa “AOVE Sanjuanino: Identidad, Calidad y Cultura en la Gastronomía”.

La iniciativa apunta a fortalecer la incorporación del aceite de oliva virgen extra sanjuanino en la gastronomía local y convertirlo en un emblema de la identidad turística y productiva de la provincia.

Las capacitaciones estarán dirigidas a docentes, estudiantes y trabajadores del sector gastronómico y hotelero, con el objetivo de formar recursos humanos especializados en el reconocimiento, uso y difusión del AOVE de calidad.