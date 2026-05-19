El diputado nacional Cristian Andino presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para exigir explicaciones al Gobierno Nacional por el recorte de más de $3.034 millones destinados a obras y servicios estratégicos para San Juan. La medida, dispuesta mediante la Decisión Administrativa N° 20/2026, afecta partidas vinculadas al mantenimiento de rutas nacionales, seguridad vial, autopistas y funcionamiento de parques nacionales.

“Son fondos fundamentales para garantizar conectividad, seguridad vial, desarrollo productivo y protección ambiental en nuestra provincia”, expresó Andino al referirse al ajuste aplicado sobre distintas áreas sensibles para el funcionamiento y crecimiento de la provincia.

Entre los puntos más cuestionados por el legislador aparece el recorte superior a $454 millones destinados al mantenimiento de rutas nacionales en territorio sanjuanino. Además, la reducción presupuestaria supera los $2.500 millones en programas vinculados a obras de seguridad vial, construcción de autopistas y autovías.

“El abandono de la obra pública y el ajuste sobre las rutas nacionales ponen en riesgo la seguridad de miles de sanjuaninos y afectan directamente el crecimiento de nuestra provincia”, sostuvo el diputado al advertir sobre el impacto que podría tener la paralización de proyectos de infraestructura vial.

La situación de la Ruta 40

Andino también manifestó preocupación por el estado de la Ruta Nacional 40, considerada una vía estratégica para la producción, el turismo y la conectividad regional. El dirigente señaló que la falta de inversión podría afectar tanto la circulación diaria como la actividad económica en distintos departamentos de San Juan.

“La conectividad es una herramienta central para el desarrollo económico y social de la provincia. No se puede avanzar con un ajuste que comprometa obras fundamentales para los sanjuaninos”, afirmó.

El pedido por los parques nacionales

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados también solicita precisiones sobre el impacto de los recortes en los parques nacionales El Leoncito y San Guillermo, donde se redujeron partidas destinadas a servicios y funcionamiento operativo.

“El Gobierno Nacional debe informar de qué manera piensa sostener áreas fundamentales para la protección ambiental y el turismo de San Juan”, indicó el legislador, quien además pidió detalles sobre posibles mecanismos alternativos de financiamiento para garantizar la continuidad de las obras y la transitabilidad durante 2026.

En los fundamentos de la iniciativa, Andino recordó que viene impulsando distintos proyectos legislativos relacionados con la defensa de obras estratégicas para la provincia, entre ellas la reactivación del Dique El Tambolar, la ampliación de la Ruta 40 y el acceso a infraestructura eléctrica.

“El Gobierno Nacional tiene la obligación constitucional de rendir cuentas sobre decisiones que afectan directamente a las provincias. Vamos a seguir defendiendo cada obra y cada recurso que le corresponde a San Juan”, concluyó.