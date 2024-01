El pasado viernes 26 de enero se produjo un siniestro vial sobre ruta 40 con consecuencias trágicas. Melina Gabriela Alfaro, de 21 años de edad, falleció tras ser atropellada por un vehículo marca Mercedes Benz, conducido por José Osvaldo Rampulla de 74 años de edad. El hombre se encuentra prófugo, ya que la joven murió producto de las heridas y ahora tendrá que someterse al proceso judicial que implicará la culpabilidad del hecho. Sin embargo, las autoridades judiciales no pudieron dar con el paradero del conductor, quien permanece prófugo.

DIARIO HUARPE consultó con el fiscal Adrián Riveros, quien confirmó que todavía las autoridades no pudieron dar con el conductor y que es correcto utilizar el término prófugo para referirse al conductor, ya que se entiende que Rampulla está ocultándose de la Justicia.

Lo que sucedió es que el accidente ocurrió sobre las 20.30 y el fallecimiento de la joven de apellido Alfaro fue sobre las 23 de ese mismo día. Al no haber fallecido en el acto, el Juzgado de Instrucción interviniente no dio aviso al Ministerio Público Fiscal. Una vez confirmado el deceso de la joven, los fiscales intentaron dar con Rampulla, conductor del Mercedes Benz, pero no lo encontraron.

Lo que corresponde en el procedimiento es que el conductor sea trasladado a la comisaría interviniente en el hecho, para comenzar a tomar las medidas de rigor; llamar a Criminalística para que los profesionales lleguen al lugar del hecho y comiencen las pericias, pero en este caso, no se hizo nada de eso.

Riveros explicó que las autoridades judiciales fueron hasta el domicilio del hombre para comenzar con el procedimiento, pero no dieron con él. Además, que realizaron tareas de búsqueda en la noche y madrugada sin poder dar con el paradero de Rampulla.

Desde la Justicia esperan que Rampulla se presente ante las autoridades en las próximas horas, ya que la familia y el entorno del conductor han sido debidamente notificados.

Lo que se sabe de, José Osvaldo Rampulla, el conductor de 74 años es que vive en Capital, se dedica a la producción agrícola y es propietario de Agroindustria Pocito, una fábrica de conservas específicamente dedicado a la producción de salsa de tomates.