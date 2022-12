“La lucha del Ministerio Público Fiscal deber ser tener un presupuesto propio y la lucha final es poder ser un organismo que esté por fuera del Poder Judicial. Es insostenible no tener presupuesto y formar parte del Poder Judicial”, aseguró el fiscal general Eduardo Quattropani durante la mañana de este miércoles, luego de presentar las cifras oficiales del trabajo de las Unidades Fiscales a lo largo del año 2022.

En un pequeño acto que tuvo lugar en el despacho de Quattropani, cada uno de los fiscales que están a cargo de las distintas UFI dieron a conocer las estadísticas recabadas durante el último año. Fue en esta ocasión donde la autoridad judicial aseveró que van a trabajar para poder “ganar esta lucha cultural a futuro. Es una necesidad y hace falta una ley”.

“Todavía se discute al laboratorio forense. Las autopsias, ADN, entre otras más son pruebas que no dependen de nosotros. Hace falta un crecimiento cultural. Esto se tiene que dar con Quattropani o sin Quattropani. No podemos no tener presupuesto, no se puede estar pidiendo todo al Poder Judicial. Un claro ejemplo es lo que pasa en Anivi, donde van muchos niños y debemos tener jugos o galletas, pero se lo tenemos que pedir a la Corte”, explicó.