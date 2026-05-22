No hicieron locuras extremas, no rompieron récords de travesuras ni llegaron al estudio prometiendo caos. Pero cuando hubo que responder, competir y demostrar unión, la Escuela Secundaria Profesor Marcelo Yacante apareció firme y se quedó con una de las definiciones más ajustadas de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE.

El duelo frente a la Escuela Secundaria Presidente Dr. Arturo U. Illia mantuvo la tensión hasta el final. Ambos cursos protagonizaron un programa muy parejo, con errores, aciertos y un empate que obligó a ir a desempate por aproximación. Ahí, la calma y la estrategia terminaron inclinando la balanza.

El equipo naranja, representando a la Marcelo Yacante, estuvo integrado por Morena Tobares y Lautaro Laciar, acompañados por el profesor Franco. Del otro lado, el equipo azul de la Illia estuvo conformado por Abril Guevara y Candela Traverzaro, junto a la profesora Cecilia Daniela Muñoz.

Dos cursos unidos y con historias muy distintas

En la Illia definieron a su grupo como un curso “compañero y unido”. Incluso destacaron a León, el mediador oficial del aula, el encargado de evitar peleas y lograr que todos vuelvan a hablarse cuando aparecen diferencias. Entre las anécdotas más recordadas contaron que una vez todo el curso faltó porque tenían prueba, y también recordaron un TikTok dedicado a los alumnos de sexto que terminó obligándolos a pedir disculpas. Según dijeron, la respuesta llegó… también en video.

Además, confesaron que lo más difícil del último año fue ponerse de acuerdo con las camperas de la promo, una misión más complicada que cualquier pregunta de la ruleta.

En tanto, desde la Marcelo Yacante aseguraron que son un curso “genial, estudioso y muy unido”, especialmente cuando se trata de acompañarse con tareas, prácticos y proyectos. Su mayor locura, fiel a su perfil tranquilo, fue salir antes un día e ir al parque a tomar mates. Cero caos, pura vibra de compañeros organizados.

Un programa ajustado hasta el último segundo

El arranque no fue sencillo para ninguno de los dos equipos. La Illia abrió el juego con ciencia y falló, mientras que la Yacante tampoco pudo aprovechar lengua en su primer turno.

En la segunda ronda llegaron los primeros aciertos: matemática para el equipo azul y geografía para el naranja. Más adelante, historia le permitió sacar ventaja a la Marcelo Yacante y dejar el marcador 2 a 1.

Sin embargo, el programa siguió cambiando constantemente. Hubo errores en arte, aciertos con comodines y respuestas correctas en geografía y matemática que llevaron todo a un empate 3 a 3.

La igualdad continuó hasta el final. En la octava ronda ambos equipos acertaron sus preguntas y el desempate se volvió inevitable.

La definición llegó con una pregunta de aproximación: ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene la provincia de San Juan?

El equipo azul respondió 100 km². El equipo naranja apostó por 12 mil km². La respuesta correcta era 89.651 km² y, aunque ambos quedaron lejos, la Escuela Marcelo Yacante terminó más cerca del número real y consiguió el pase a la próxima ronda.

Así, el curso más tranquilo de la jornada terminó haciendo mucho ruido en la competencia. Porque en UPD también avanzan los que estudian, se acompañan y juegan en equipo.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales como Youtube a las 22 horas, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd