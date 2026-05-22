Una joven de 23 años permanece internada en terapia intensiva tras protagonizar un violento choque en la zona de La Bebida, en Rivadavia. El siniestro ocurrió en inmediaciones de Avenida Ignacio de la Roza y calle Morón y es investigado por personal de la UFI Delitos Especiales.

La víctima fue identificada como Melani Rocío Becerra, una joven enfermera de 23 años que circulaba en motocicleta cuando fue impactada por un automóvil Chevrolet Corsa conducido por un hombre de apellido Mora, de 27 años.

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el conductor del auto se desplazaba por calle Comercio de norte a sur, mientras que la motociclista circulaba en sentido contrario, de sur a norte. Por motivos que ahora son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron violentamente.

Producto del fuerte impacto, Becerra sufrió heridas de gravedad y debió ser asistida en el lugar por personal médico y efectivos policiales que participaron del operativo. Posteriormente, fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la joven presenta una fractura expuesta y quedó internada en terapia intensiva, bajo observación médica.

Además, las fuentes señalaron que el test de alcoholemia realizado al conductor del Chevrolet Corsa arrojó resultado positivo, con 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ahora, la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que busca establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades de los involucrados en el siniestro vial.