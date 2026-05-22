Un violento episodio ocurrido en Chimbas es investigado por la Policía y la Justicia luego de que un joven de 24 años ingresara herido de bala al Hospital Rawson. El caso quedó rodeado de misterio debido a que la víctima se negó a denunciar lo sucedido ni aportar información sobre los agresores.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en inmediaciones de calles Centenario y Cipolletti, en el interior del barrio Tránsito de Oro. La víctima, identificada por su apellido Vera, aseguró que caminaba por la zona cuando fue interceptado por tres sujetos.

Según su relato, los hombres habrían intentado asaltarlo y, en medio del forcejeo, uno de ellos efectuó dos disparos. Ambos proyectiles impactaron en la zona de los glúteos, aunque el joven logró escapar del lugar.

Tras el ataque, Vera se dirigió hasta la casa de su hermana, quien lo trasladó al Centro de Salud Báez Laspiur. Debido a la gravedad de las heridas, luego fue derivado al Hospital Guillermo Rawson, donde los médicos le extrajeron los proyectiles y confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

Sin embargo, al momento de ser entrevistado por personal policial, el joven se negó a formalizar la denuncia y no aportó datos sobre los atacantes, lo que llamó la atención de los investigadores.

La situación generó dudas en el ámbito policial, donde no descartan que el hecho pueda tener un trasfondo distinto al intento de robo inicial. El caso quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad y de la Comisaría 17ª, que continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido.