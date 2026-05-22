El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este jueves el avance del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que modifica el régimen de subsidios al gas para zonas frías y reclamó al Senado que frene la iniciativa.

Durante una actividad realizada en Florencio Varela, el mandatario calificó el proyecto como “un gran error” y advirtió sobre el impacto social y económico que podría generar la medida. “Va a traer consecuencias de todo tipo sobre una población que ya tiene dificultades para llegar a fin de mes”, sostuvo el gobernador bonaerense.

La iniciativa aprobada en Diputados busca modificar el régimen de Zona Fría, un esquema ampliado en 2021 que otorga descuentos en las tarifas de gas para regiones con bajas temperaturas y elevado consumo energético durante el invierno.

Kicillof vinculó el proyecto con el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y aseguró que “la motosierra llegó con apoyo del Congreso nacional”.

“Hay partes de la ley que son ilegales”

Durante su discurso, el gobernador también cuestionó algunos artículos incluidos en la media sanción y advirtió sobre posibles conflictos judiciales. “Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, afirmó, aunque evitó precisar cuáles serían los puntos que podrían ser impugnados.

Además, señaló que la reforma pone “en riesgo las tarifas y las condiciones de vida de millones de argentinos”.

Críticas al ajuste y al aumento de tarifas

Kicillof también cuestionó la política energética del Gobierno nacional en medio del aumento internacional de los costos de energía y combustibles.

Según planteó, mientras distintos países implementaron medidas de contención frente al incremento de precios, en Argentina el costo fue trasladado directamente a los usuarios. “Todos tomaron medidas menos Milei, que transfirió el costo a la gente, a las tarifas de gas, electricidad y combustibles”, expresó.

En ese contexto, sostuvo que una reducción de los beneficios para zonas frías agravaría la situación económica de sectores medios y trabajadores. “Pensé que el termómetro había llegado al límite de la crueldad y del abandono, pero evidentemente no”, manifestó.

También apuntó contra Caputo

Durante la actividad, Kicillof también hizo referencia a recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció públicamente que el margen para continuar ajustando el gasto público es cada vez menor. “Hace mucho que no se puede ajustar más porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiler y no llega a fin de mes”, afirmó el gobernador.

Finalmente, alertó sobre el impacto de la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleo y el deterioro económico en distintos sectores sociales. “La vida entera se está complicando para una proporción inmensa de argentinos”, concluyó.