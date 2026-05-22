El vocal del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem), Andrés Chanampa, aseguró que San Juan “empezó a vivir el boom minero” y sostuvo que la actividad ya genera un fuerte movimiento económico y laboral en distintos puntos de la provincia.

El dirigente coincidió con las declaraciones de funcionarios provinciales sobre el crecimiento del sector y puso como ejemplo la reactivación de proyectos y el movimiento que se observa en la Cordillera.

“Comenzamos a vivir el boom minero en San Juan. Se ha visto con la reapertura de Casposo, se está viendo con lo que pasa en Hualilán, se está viendo con toda esta cuestión que tiene que ver con Vicuña”, expresó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Además, destacó que medidas nacionales como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la continuidad de la Ley de Glaciares generaron un escenario favorable para el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

“Pasó el RIGI, pasó la Ley de Glaciares, todas cuestiones que van a ayudar a que se siga fomentando. La temporada baja un poquito ahora por una cuestión lógica de las cuestiones climáticas y naturales de la cordillera. Pero sí, estoy viendo activar campamentos, estoy viendo mucha gente trabajando”, afirmó.

Chanampa relató que recientemente recorrió junto a otro vocal una de las áreas que administra el IPEEM en la zona de Altar y destacó el nivel de actividad que observó en el lugar.

“A mí me tocó ir a ver una de las áreas del Ipeem allá en Altar y la verdad que el movimiento, el mantenimiento de los caminos, la gente que está en los campamentos, es un movimiento bastante interesante”, señaló.

Incluso, remarcó que diariamente se observa una importante circulación de trabajadores y tareas logísticas en plena Cordillera. “Todavía están los preparativos para, Dios quiera, tengamos la próxima mina en producción”, manifestó.

Chimbas y el futuro del bloquismo

Chanampa también confirmó que continúa trabajando para convertirse en una opción competitiva para la intendencia de Chimbas en 2027. Incluso, aseguró que existen encuestas que respaldan esa intención política dentro del departamento.

Por otra parte, el dirigente se refirió a sus aspiraciones dentro del Partido Bloquista, espacio que en 2028 deberá renovar autoridades.

Consultado sobre la posibilidad de buscar la presidencia del partido o encabezar la Honorable Convención, evitó confirmar una candidatura concreta, aunque dejó en claro que cualquier dirigente tiene aspiraciones de crecimiento dentro de la estructura partidaria.

“Todos los dirigentes siempre tienen las ansias de llegar a lo más alto dentro del partido”, sostuvo el chimbero.

Defensa de los límites con La Rioja

En otro tramo, Chanampa también se refirió al reclamo impulsado desde La Rioja y por el gobernador Ricardo Quintela respecto a los límites con San Juan por proyectos mineros en la Cordillera.

Desde su rol político como dirigente bloquista y también como profesor de Historia, defendió la legalidad de los actuales límites provinciales y aseguró que “está claro que el proyecto está en San Juan”.

“Desde lo histórico no tiene ningún gollete esto. Es como si yo salgo hoy a decir que Talampaya es parte de San Juan”, sostuvo.

“No tiene ni sustento histórico, ni político y de lo legal menos. Está claro que el proyecto está en San Juan”, concluyó.

Textuales

Andrés Chanampa / Dirigente bloquista