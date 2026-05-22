A casi 48 horas previas de la función de “Peperino Pomoro: La Apocalipsis Existe” que debía llevarse en el Cine Teatro Municipal de San Juan, el actor y humorista Fabio Alberti anunció en redes sociales que la obra en cuestión se traslada de escenario y tendrá la función a la misma hora y lugar en la Sala Z.

El artista, a través del video, comunicó a sus “fieles” (seguidores del personaje) que la obra no se hará en el espacio municipal. “Atención gente de San Juan, hay novedades de último momento. Nos mudamos. Alguien se ofendió en el Teatro Municipal de San Juan, sin ver la obra, algo le habrá molestado. Pero, nos van a recibir con los brazos abiertos y muy alegremente en la Sala Z”, dijo el actor.

Además, se expresó con una carta, cargada de metáforas con el sentido cómico que caracteriza a Peperino, que viene de los históricos ciclos televisivos Cha Cha Cha y Todo por 2 pesos.

En la misiva manifestó: “Queridos congregoridianos, cómo os sentáis hoy día en que anuncionamos la llegada del Mártir Peperino Pomoro a la provincia de San Juan, teatro municipal, donde embuídos de la palabra de nuestro mártir, conoceremos su vida, obra y triglicéridos. Premiun Diésel Platinum Plus Espéculum, que en coriandro significa: ‘Premiados aquellos que con fe y entrada asistan a su espectáculo’, porque la fe todo lo cura. Ya en el salmón rosado nos dice: ‘Yo soy Peperino, el que le pone los huevos al tocino’, porque aquél que refriegue las almas, aquél que lama los sobacos, aquél que frote su óbolo, ése entrará a la sala y en estado de gracia de nada se sanará”.

Y concluye el comunicado con los siguientes versos: “ya lo dijo Peperino. Muchas gracias por el vino Se lo dijo a San Juan. Muchas gracias por el flan”.

Alberti tenía previsto traer su espectáculo humorístico “La Apocalipsis Existe”, una puesta que reúne a su personaje icónico como Peperino y otros, con una gran dosis de sátira y humor absurdo.

Uno de los segmentos más conocidos es “Todos juntos en capilla” donde el actor se pone en la piel del cura párroco que narra las peripecias del mártir Peperino Pómoro, un sketch que alcanzó tal repercusión en los años ‘90 y 2000 que generó reacciones de diferentes asociaciones católicas y no dudaron en enviar cartas y reclamos a canales y anunciantes pidiendo su levantamiento del aire. En esta ocasión, a tantos años de su creación, el personaje sigue generando su efecto y, por lo tanto, no pierde vigencia.

Este medio intentó comunicarse también con las autoridades de la sala y no obtuvo respuesta alguna.

En detalle

Peperino Pomoro: La Apocalipsis Existe. El show será este sábado 23 de Mayo a las 21 hs. en Sala Z (Pedro Echagüe Oeste 451). Entrada a $20.000. Apto para mayores de 18 años de edad. Entrada en venta digital por EntradaWeb.