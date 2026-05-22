El Departamento de Hidráulica comenzó a incorporar tecnología electromagnética para mejorar el control y la medición del agua en canales y puntos de toma de la provincia. La iniciativa apunta a optimizar la distribución del recurso hídrico, brindar mayor transparencia al sistema y reducir los conflictos históricos entre regantes vinculados al reparto del agua.

Actualmente, el organismo cuenta con tres caudalímetros en etapa de validación técnica y el objetivo oficial es extender el sistema a prácticamente toda la provincia. Según explicó el director de Hidráulica, José María Ginestar, la intención es avanzar con nuevas compras para llegar a las distintas zonas de riego de San Juan.

“Los focos de los reclamos que hemos estado viviendo en las últimas décadas en Hidráulica hablan de la falta de información y la incorporación de estos equipos es clave para que el regante sepa cuánta agua ingresa a su punto de toma”, señaló el funcionario.

El director de Hidráulica, José María Ginestar, explicó la medida.

La presentación de la tecnología incluyó una demostración destinada a presidentes de juntas de riego y representantes del sector, quienes fueron invitados a conocer el funcionamiento de los dispositivos y capacitarse sobre su utilización.

El objetivo es que cada inspección general cuente con uno de estos equipos para realizar controles inmediatos ante cualquier reclamo por distribución de agua. “La idea es que cuando algún regante tenga alguna duda se pueda ir automáticamente a medir y realizar una inspección de control tanto en su propio cauce como en el del vecino”, indicó Ginestar.

El director de Hidráulica explicó que la provincia trabaja sobre 17 zonas de riego, aunque el objetivo final contempla presencia en prácticamente los 19 departamentos sanjuaninos. “Vamos a apuntar fuertemente a comprar los 14 que nos están faltando”, aseguró.

La incorporación de estos equipos también busca dejar atrás antiguos métodos de medición manual que todavía se utilizan en algunos sectores. Ginestar mencionó como ejemplo “el famoso corchito”, una técnica artesanal que consistía en arrojar un objeto al agua para calcular velocidad y caudal de manera estimativa.

El nuevo sistema utiliza tecnología electromagnética que permite medir directamente el comportamiento del agua dentro del canal, incluso en superficies irregulares donde los cálculos manuales resultan más complejos.

“Cuando hablamos de un canal con dimensiones fijas es más fácil calcularlo, pero en lugares irregulares estos equipos te ahorran todo ese cálculo porque miden sobre la sensibilidad completa del canal”, explicó.

Para el organismo, la modernización del sistema es clave en un contexto de escasez hídrica y creciente necesidad de optimizar el recurso. “Cada gota no puede ir ni más ni menos a cada lugar”, remarcó Ginestar al referirse a la importancia de garantizar equidad en la distribución.

Además de los nuevos equipos de medición, Hidráulica también trabaja en incorporar herramientas tecnológicas para agilizar notificaciones y mejorar el cobro a usuarios morosos.

Según indicó el funcionario, avanzan en acuerdos con Correo Argentino para implementar sistemas de notificación masiva y modernizar las bases de datos del organismo.

“Estamos trabajando en agregar tecnología a nuestras bases de datos para poder resolver más rápido la metodología de cobro y notificación”, concluyó.