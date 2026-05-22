La Justicia francesa condenó este jueves a la aerolínea Air France y al fabricante Airbus por homicidio involuntario debido a la tragedia del vuelo AF447, el avión que se precipitó al océano Atlántico en junio de 2009 cuando viajaba desde Río de Janeiro hacia París. El accidente dejó 228 muertos y se convirtió en la peor catástrofe aérea de la historia de Francia.

La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelación de París, que revocó la absolución dictada en primera instancia en 2023. En aquella oportunidad, los magistrados habían considerado que no existía un vínculo causal suficientemente probado entre las fallas de las compañías y el accidente. Ahora, la Justicia entendió que tanto Air France como Airbus tuvieron responsabilidades directas en la tragedia.

El fallo llegó después de 17 años de investigaciones, peritajes y reclamos de familiares de las víctimas. Ambas compañías fueron condenadas a pagar una multa de 225 mil euros cada una, el máximo previsto en Francia para personas jurídicas en casos de homicidio involuntario. Aunque la sanción económica fue considerada simbólica, los familiares destacaron el valor judicial y moral de la sentencia.

El vuelo AF447 despegó de Río de Janeiro el 31 de mayo de 2009 rumbo a París. Horas más tarde, mientras atravesaba una zona de tormentas sobre el Atlántico, el Airbus A330 perdió contacto con los radares y cayó al océano con 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. No hubo sobrevivientes. Entre las víctimas había ciudadanos de 33 nacionalidades distintas.

La investigación determinó que el accidente comenzó cuando las sondas Pitot (dispositivos que miden la velocidad del avión) se congelaron debido a las condiciones climáticas extremas. Esa falla provocó lecturas erróneas en los sistemas de vuelo y derivó en una serie de errores humanos dentro de la cabina que terminaron con la aeronave entrando en pérdida y cayendo durante más de cuatro minutos hasta impactar contra el mar.

Según el tribunal, Airbus fue responsable por haber subestimado durante años los problemas técnicos vinculados a esos sensores y no haber alertado adecuadamente a las compañías aéreas. Air France, por su parte, fue cuestionada por no haber brindado una capacitación suficiente a sus pilotos para actuar ante situaciones similares.

Durante el juicio, tanto Airbus como Air France rechazaron las acusaciones penales y sostuvieron que el accidente se produjo principalmente por errores humanos de los pilotos frente a una situación de emergencia extrema. Sin embargo, los jueces concluyeron que existieron negligencias previas que contribuyeron directamente al desenlace fatal.

La tragedia del AF447 generó cambios profundos en la aviación comercial internacional. Tras el accidente, se modificaron sistemas de entrenamiento de pilotos y se actualizaron protocolos de seguridad y control vinculados a sensores de velocidad y manejo de pérdida de sustentación en altura.

Aunque la sentencia representa un fuerte golpe judicial para ambas compañías, tanto Airbus como Air France ya anticiparon que apelarán el fallo ante la Corte de Casación francesa, por lo que el proceso legal todavía podría extenderse algunos años más.