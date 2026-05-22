El ministro de Hacienda y Finanzas de San Juan, Roberto Gutiérrez, aseguró que durante mayo y junio habrá una mejora en la recaudación nacional que generará que se incremente la coparticipación y por eso les recomendó a los intendentes aprovechar ese escenario para ahorrar y garantizar el pago del aguinaldo.

El funcionario explicó que el incremento de recursos será transitorio y estará vinculado principalmente al vencimiento del impuesto a las ganancias de personas jurídicas que cerraron balances en diciembre de 2025. Según indicó, se trata de compañías de gran peso económico que generan un impacto importante en la coparticipación que reciben las provincias.

“Vamos a tener un mayo y junio que va a estar un poco mejor en función de eso, y es un poco lo que yo le diría a los intendentes: que lo tengan en cuenta para hacer el pago de su aguinaldo”, sostuvo.

Gutiérrez indicó que los ingresos extraordinarios ya comenzaron a reflejarse en las cuentas provinciales y remarcó que esa información puede consultarse diariamente en los registros oficiales del Ministerio de Economía de la Nación.

“A las 3 de la tarde ya está publicado cuánto le ingresó a cada una de las provincias”, señaló el ministro al explicar cómo se puede seguir la evolución de la coparticipación federal.

Según detalló, entre las empresas que impactan en la recaudación aparecen grandes contribuyentes como bancos y compañías de peso nacional, entre ellas YPF.

El titular de la cartera económica remarcó que la mejora en los ingresos responde exclusivamente al calendario tributario y no a una recuperación estructural de la economía nacional o provincial.

“Eso se va a ver reflejado en mayo, pero ya no se va a ver reflejado en el resto del año”, advirtió el funcionario, al remarcar que no se trata de recursos permanentes.

En ese sentido, pidió prudencia financiera a los municipios y recomendó tomar esos fondos como un ingreso excepcional y no estructural para evitar complicaciones futuras, sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico actual y la caída de ingresos registrada durante los primeros meses del año.

“Que lo tomen como un ingreso transitorio, no como un ingreso permanente”, insistió.

Gutiérrez también aseguró que la Provincia viene trabajando con previsibilidad financiera para afrontar las obligaciones de mitad de año, entre ellas el pago del medio aguinaldo a los empleados estatales.

Las declaraciones del ministro llegan en medio de la preocupación de varios municipios por la caída de la coparticipación y las dificultades para sostener gastos corrientes, especialmente en áreas sensibles como servicios, salarios y asistencia social.

En ese escenario, el funcionario dejó entrever que los próximos dos meses darán cierto alivio financiero, aunque insistió en que será momentáneo. Por eso, el mensaje a los intendentes estuvo enfocado en evitar comprometer esos recursos extraordinarios en gastos permanentes.

Desde Economía entienden que el incremento temporal de fondos puede servir para ordenar cuentas y garantizar el cumplimiento de uno de los compromisos más importantes del calendario financiero de las comunas: el pago del aguinaldo de mitad de año.