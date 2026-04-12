Cristian Romero protagonizó un momento de máxima tensión durante la derrota del Tottenham por uno a cero frente al Sunderland en la jornada treinta y seis de la Premier League. El defensor central debió abandonar el campo de juego a los sesenta y cuatro minutos tras un incidente fortuito que encendió las alarmas en el fútbol argentino. Con esto, a nada del Mundial, podría estar afuera de las canchas de un mes hasta nueve, dependiendo la gravedad de lo ocurrido.

La jugada se produjo inmediatamente después del gol del equipo rival cuando el zaguero intentó cubrir una pelota en su propia área. En esa acción sufrió un impacto accidental por parte de su arquero quien lo golpeó con la cabeza en la zona de la rodilla derecha mientras un delantero adversario lo empujaba.

Aunque intentó reincorporarse y probar su condición física el cuerpo no respondió y se vio obligado a salir entre lágrimas y con gestos de bronca. Los médicos del club ingresaron rápidamente para asistirlo mientras el encuentro continuaba. Actualmente el jugador presenta inestabilidad en la zona afectada y se someterá a estudios específicos en los ligamentos para confirmar si se trata de una afección en el ligamento colateral interno o simplemente las consecuencias del fuerte golpe.

Esta situación se vuelve crítica para la Selección Argentina debido a que faltan solamente dos meses para el comienzo del Mundial 2026 donde el futbolista es una pieza fundamental para el entrenador Lionel Scaloni.

El cuerpo técnico nacional seguirá de cerca los resultados médicos del defensor que es considerado irremplazable en la estructura del equipo campeón del mundo. Mientras tanto el panorama para su club es desalentador ya que el equipo dirigido por Roberto De Zerbi se ubica en el puesto dieciocho de la tabla con treinta puntos lo que lo sitúa en la zona de descenso directo a la segunda división inglesa.