Cómo hacer galletitas caseras de avena y miel en pocos minutos

Para quienes buscan una opción casera y veloz, esta preparación se destaca por su simplicidad. Según se describe en la propuesta, estas galletitas "son ideales cuando querés algo dulce rápido y sin demasiadas vueltas". El resultado final es muy valorado ya que "quedan crocantes por fuera, suaves por dentro y con un sabor natural que las hace perfectas para cualquier momento del día".

La elaboración comienza mezclando en un recipiente una taza de avena arrollada, un huevo, tres cucharadas de miel, dos cucharadas de aceite y, de forma opcional, media cucharadita de esencia de vainilla. Tras integrar bien los componentes, se forman pequeñas bolitas con una cuchara, se colocan en una placa con papel manteca y se aplastan suavemente.

El horneado debe realizarse en un horno precalentado a 180 grados durante un tiempo estimado de 12 a 15 minutos. El secreto principal para el éxito de la receta es "no cocinarlas demasiado para que no queden duras", advirtiendo que las piezas "deben dorarse apenas en los bordes".

Esta alternativa es sumamente flexible, permitiendo sumar chips de chocolate, coco rallado, nueces picadas o ralladura de limón. Además de ser prácticas y económicas, se destaca que "la avena aporta textura y la miel les da dulzor natural sin necesidad de usar mucha azúcar". Por sus características, resultan ideales para colaciones o para acompañar el mate y el café en la merienda.