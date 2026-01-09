Tras días de tensión e incertidumbre en Caracas, la ONG Foro Penal confirmó que hasta este jueves solo cinco presos políticos han sido excarcelados en Venezuela. La información contrasta con los anuncios del régimen chavista y las listas que circulan en redes sociales, muchas de ellas no verificadas, por lo que la organización pidió cautela y responsabilidad en la difusión de datos.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que de los cinco casos confirmados, una persona fue liberada del Helicoide y cuatro del Rodeo I, dos de los principales centros de detención del país. “Seguimos monitoreando cada caso y esperamos que se produzcan más excarcelaciones en las próximas horas”, aseguró Romero.

Publicidad

La situación mantiene en vilo a familiares y defensores de derechos humanos, que permanecen a las afueras de los centros de detención a la espera de que se cumpla lo prometido. Provea, otra organización de derechos humanos, instó al régimen chavista a garantizar condiciones seguras para el regreso de dirigentes políticos exiliados, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y pidió que la libertad se otorgue sin represalias ni dilaciones.

El anuncio de liberaciones se produce en paralelo a la intervención económica y política de Estados Unidos, que busca estabilizar el país y gestionar acuerdos comerciales con PDVSA, la empresa estatal de petróleo. Mientras tanto, organismos internacionales como la OEA celebraron la medida y reclamaron que se concrete sin retrasos y con total transparencia, asegurando que todos los presos políticos sean liberados.

Publicidad

En este contexto, la ONG Foro Penal reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y destacó que la información precisa es clave para la tranquilidad de las familias y la sociedad venezolana.