En horas de la tarde de este viernes, las intensas ráfagas de viento que azotaron San Juan provocaron la caída de una parte de un árbol de gran porte en pleno centro de la ciudad. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Tucumán y Mitre, una zona concurrida donde a diario se instalan puestos de emprendedores y feriantes.

El hecho se produjo pasadas las 19 horas, cuando las ráfagas alcanzaron los 90 km/h. Según pudo constatar DIARIO HUARPE en el lugar, un sector importante del árbol se quebró debido a la fuerza del viento y cayó sobre la vereda, afectando parte del espacio destinado a los puesteros.

Afortunadamente, el siniestro no provocó ningún herido. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín).

Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque la caída pudo haber provocado una tragedia. Testigos indicaron que el desprendimiento generó alarma entre vecinos y comerciantes, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Mientras personal municipal trabaja para retirar los restos del árbol, se recomienda a transeúntes y conductores extremar precauciones ante nuevas ráfagas de viento que continuaron durante la tarde y noche.