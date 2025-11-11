Sociedad > Astrología
Mercurio retrógrado en noviembre 2025: cómo impactará en cada signo zodiacal
POR REDACCIÓN
Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos más populares dentro de la astrología, aunque su nombre suele generar confusión. En realidad, se trata de una ilusión óptica: el planeta no retrocede en su órbita, pero desde la perspectiva terrestre parece moverse hacia atrás debido a la dinámica de ambos cuerpos alrededor del Sol.
En la astrología, Mercurio gobierna áreas como la comunicación, los viajes, la lógica y la tecnología. Cuando entra en retrogradación, estas áreas suelen verse afectadas con malentendidos, retrasos y errores, además de reencontrarse con asuntos o personas del pasado.
El último Mercurio retrógrado del año 2025 se extenderá del 9 al 29 de noviembre, atravesando los signos de Sagitario y Escorpio. Este tránsito invita a un cierre emocional y mental del año, con especial atención en temas relacionados con la verdad, los secretos, la confianza y la claridad en la comunicación.
Durante este período, es común que las conversaciones se vuelvan más intensas, las decisiones se compliquen y las emociones se profundicen. También pueden reaparecer situaciones o personas que parecían superadas.
Los astrólogos aconsejan evitar decisiones impulsivas, viajes importantes y compras significativas, además de revisar cuidadosamente cualquier contrato antes de firmarlo. Un consejo general es prestar atención a los correos electrónicos, evitar malentendidos y dedicar tiempo a reflexionar antes de responder o actuar.
Efectos generales y recomendaciones
Si bien Mercurio retrógrado puede generar tensiones, también es un momento propicio para la introspección y la revisión personal. Invita a analizar lo realizado durante el año y a corregir el rumbo si es necesario. Los astrólogos sugieren evitar ciertos movimientos clave, pero también destacan que este período puede ser ideal para replantear relaciones, reorganizar la rutina o retomar objetivos olvidados.
Cómo impactará en cada signo
- Aries: Este tránsito influirá en tus creencias y aprendizaje, generando confusión sobre tus metas a largo plazo.
- Tauro: Mercurio retrograda en tu área emocional y financiera, por lo que es fundamental cuidar los acuerdos económicos y evitar conversaciones impulsivas sobre dinero.
- Géminis: Al ser regido por Mercurio, sentirás con mayor intensidad este período, especialmente en tus relaciones personales.
- Cáncer: Tu rutina y energía física podrían verse afectadas, con posibles retrasos o confusión en el trabajo y horarios.
- Leo: Se activan tu creatividad y emociones; podrías experimentar nostalgia o inseguridad en asuntos amorosos.
- Virgo: También regido por Mercurio, este tránsito te pide calma en el ámbito familiar y del hogar.
- Libra: La comunicación será clave: habla con cuidado y evita suponer que los demás comprenden tus intenciones.
- Escorpio: Mercurio retrograda parte del tiempo en tu signo, removiendo emociones profundas.
- Sagitario: Mercurio retrograda directamente en tu signo, afectando tu claridad mental y capacidad para decidir. La energía te invita a reducir el ritmo, pudiendo sentir cansancio o dispersión.
- Acuario: Este período desafiará tus amistades y proyectos colectivos.
- Piscis: Mercurio retrógrado influirá en tu área profesional, con posibles retrasos o confusión en asuntos laborales.
Más que un tiempo caótico, el Mercurio retrógrado de noviembre 2025 ofrece la oportunidad de cerrar ciclos, revisar pendientes y limpiar lo que queda antes de comenzar 2026 con mayor claridad mental y emocional.