Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos más populares dentro de la astrología, aunque su nombre suele generar confusión. En realidad, se trata de una ilusión óptica: el planeta no retrocede en su órbita, pero desde la perspectiva terrestre parece moverse hacia atrás debido a la dinámica de ambos cuerpos alrededor del Sol.

En la astrología, Mercurio gobierna áreas como la comunicación, los viajes, la lógica y la tecnología. Cuando entra en retrogradación, estas áreas suelen verse afectadas con malentendidos, retrasos y errores, además de reencontrarse con asuntos o personas del pasado.

El último Mercurio retrógrado del año 2025 se extenderá del 9 al 29 de noviembre, atravesando los signos de Sagitario y Escorpio. Este tránsito invita a un cierre emocional y mental del año, con especial atención en temas relacionados con la verdad, los secretos, la confianza y la claridad en la comunicación.

Durante este período, es común que las conversaciones se vuelvan más intensas, las decisiones se compliquen y las emociones se profundicen. También pueden reaparecer situaciones o personas que parecían superadas.

Los astrólogos aconsejan evitar decisiones impulsivas, viajes importantes y compras significativas, además de revisar cuidadosamente cualquier contrato antes de firmarlo. Un consejo general es prestar atención a los correos electrónicos, evitar malentendidos y dedicar tiempo a reflexionar antes de responder o actuar.

Efectos generales y recomendaciones

Si bien Mercurio retrógrado puede generar tensiones, también es un momento propicio para la introspección y la revisión personal. Invita a analizar lo realizado durante el año y a corregir el rumbo si es necesario. Los astrólogos sugieren evitar ciertos movimientos clave, pero también destacan que este período puede ser ideal para replantear relaciones, reorganizar la rutina o retomar objetivos olvidados.

Cómo impactará en cada signo

Aries: Este tránsito influirá en tus creencias y aprendizaje, generando confusión sobre tus metas a largo plazo.

Tauro: Mercurio retrograda en tu área emocional y financiera, por lo que es fundamental cuidar los acuerdos económicos y evitar conversaciones impulsivas sobre dinero.

Géminis: Al ser regido por Mercurio, sentirás con mayor intensidad este período, especialmente en tus relaciones personales.

Cáncer: Tu rutina y energía física podrían verse afectadas, con posibles retrasos o confusión en el trabajo y horarios.

Leo: Se activan tu creatividad y emociones; podrías experimentar nostalgia o inseguridad en asuntos amorosos.

Virgo: También regido por Mercurio, este tránsito te pide calma en el ámbito familiar y del hogar.

Libra: La comunicación será clave: habla con cuidado y evita suponer que los demás comprenden tus intenciones.

Escorpio: Mercurio retrograda parte del tiempo en tu signo, removiendo emociones profundas.

Sagitario: Mercurio retrograda directamente en tu signo, afectando tu claridad mental y capacidad para decidir. La energía te invita a reducir el ritmo, pudiendo sentir cansancio o dispersión.

Acuario: Este período desafiará tus amistades y proyectos colectivos.

Piscis: Mercurio retrógrado influirá en tu área profesional, con posibles retrasos o confusión en asuntos laborales.

Más que un tiempo caótico, el Mercurio retrógrado de noviembre 2025 ofrece la oportunidad de cerrar ciclos, revisar pendientes y limpiar lo que queda antes de comenzar 2026 con mayor claridad mental y emocional.