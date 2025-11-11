El informe DORA Report 2025, publicado por Google, confirma que la inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta fundamental para el 90% de los profesionales tecnológicos en la actualidad, representando un crecimiento del 14% en comparación con el año anterior.

Esta integración masiva de la IA en el desarrollo de software se observa tanto en grandes empresas como Google, Microsoft, OpenAI y Anthropic, como en startups que desarrollan herramientas para codificación asistida. Ryan J. Salva, responsable de herramientas de desarrollo en Google, afirmó: “si eres ingeniero en Google, es inevitable que uses IA en tu trabajo diario”, destacando la penetración de esta tecnología en todos los niveles.

El empleo de la IA abarca desde la generación y modificación de código hasta la automatización de tareas administrativas y la gestión documental. Los desarrolladores dedican un promedio de dos horas diarias a interactuar con sistemas de IA, y el 65% de los encuestados señala que depende en gran medida de estas herramientas. La adopción ha sido impulsada tanto por la búsqueda de mayor eficiencia como por la presión competitiva y el temor a quedarse rezagados.

Uno de los hallazgos más destacados del informe es el impacto positivo de la IA en la productividad: más del 80% de los profesionales considera que su rendimiento mejoró, aunque la mayoría define ese aumento como “ligero”. En cuanto a la calidad del código, el 59% percibe mejoras, mientras que solo un 10% notó efectos adversos. Un desarrollador citado en el documento comentó: “Siento que la IA a veces escribe mejor código que yo para ciertas cosas, principalmente porque ha sido entrenada muy bien”.

La IA permite a los equipos enfocarse en tareas estratégicas y creativas, delegando las más repetitivas a la automatización. Casos como Adidas y Booking.com, destacados en el informe, evidencian que equipos con arquitecturas desacopladas y ciclos ágiles de retroalimentación han experimentado hasta un 30% de crecimiento en productividad y mayor satisfacción laboral.

Sin embargo, persisten dudas sobre la confianza plena en los resultados generados por la IA. Solo el 24% de los encuestados confía completamente en el código producido, mientras que el 30% manifiesta poca o ninguna confianza. Esta “paradoja de la confianza” genera una actitud de “confiar pero verificar”, similar a la aplicada con recursos tradicionales como Stack Overflow.

En cuanto a la estabilidad de las entregas, el informe advierte que sin una adecuada evolución en procesos y sistemas, la IA puede aumentar la inestabilidad en los lanzamientos de software. Aunque se ha revertido la caída del volumen de entregas registrada el año anterior, la calidad y fiabilidad solo se mantendrán mediante la actualización de prácticas organizacionales.

Otro punto relevante es el impacto en el empleo, especialmente en perfiles junior. El informe señala que la tasa de desempleo entre recién graduados en informática supera la de otras disciplinas, y las ofertas laborales para ingenieros de software disminuyeron un 71% entre febrero de 2022 y agosto de 2025. Mientras algunos advierten sobre riesgos de desempleo, otros destacan que la IA libera a los profesionales para centrarse en tareas de mayor valor.

El DORA Report 2025 subraya que el valor de la IA depende más del sistema organizacional que de la tecnología en sí misma. El modelo de capacidades DORA identifica siete prácticas clave para maximizar beneficios: políticas claras sobre IA, ecosistemas internos de datos saludables, acceso adecuado a datos, plataformas robustas, trabajo en pequeños lotes, orientación al usuario y control eficiente de versiones.

Contar con una política explícita sobre IA reduce la fricción y fortalece la confianza del equipo, amplificando el impacto positivo en la efectividad individual y el rendimiento organizacional. Asimismo, la calidad y accesibilidad de los datos internos permiten que la IA genere resultados útiles, mientras que las plataformas robustas facilitan la escalabilidad y gobernanza.

El informe también destaca que el trabajo en pequeños lotes y el enfoque en la experiencia del usuario final son esenciales para evitar que la IA afecte negativamente el desempeño. La colaboración interdisciplinaria es clave para fomentar la innovación y la mejora continua.

Finalmente, el DORA Report recomienda abordar la incorporación de la IA como una transformación integral, que incluya clarificación de políticas, inversión en datos y plataformas, y el impulso de una cultura orientada al flujo de valor. La IA amplifica la realidad interna de cada organización: potencia la innovación en estructuras sólidas y expone vulnerabilidades en las fragmentadas, por lo que el desafío es adaptar los sistemas para maximizar el valor y la resiliencia.