Pocos socios y menos apoyo privado: el panorama crítico que afrontan en el fútbol sanjuanino

El reclamo de Jorge Miadosqui, presidente de Club Atlético San Martín de San Juan, volvió a poner sobre la mesa una problemática que atraviesa a casi todas las instituciones de la provincia. El dirigente habló de falta de “sentido de pertenencia” y cuestionó el escaso acompañamiento empresarial y social hacia el club que compite en la Primera Nacional.

Pero el diagnóstico no se limita al Verdinegro. DIARIO HUARPE dialogó con dirigentes del fútbol local y el panorama se repite en cada categoría: caída de socios activos, poco respaldo privado y una fuerte dependencia del Estado para sostener la competencia.

En Atlético Trinidad, su presidente Martín “Pichu” Riveros fue contundente. Explicó que cuentan con apenas cinco socios al día y que los fines de semana venden entre 50 y 60 entradas. Tres empresas privadas colaboran junto al Gobierno provincial, pero el aporte no alcanza para cubrir todos los costos. “El panorama es complicado”, reconoció.

Desde Atenas de Pocito, su presidente Lucio Castro describió una realidad similar. El club reúne en promedio unas 100 personas cuando juega de local, cifra que puede elevarse en partidos puntuales. Sin embargo, explicó que el ingreso por entradas resulta insuficiente frente a los gastos. También planteó la necesidad de articular convenios con empresas privadas y que la Liga Sanjuanina de Fútbol pueda funcionar como nexo para distribuir apoyos de manera equitativa entre las instituciones.

“Somos un club humilde, que la verdad siempre salimos adelante con muchas rifas y con la participación diaria de toda la comunidad. Creo que es complejo el momento que viven los clubes de San Juan”, sostuvo.

En el ascenso, la situación no es distinta. Rubén Castillo, secretario de la Divisional B y presidente de San Agustín, aseguró que todos los clubes de la categoría atraviesan dificultades para afrontar los compromisos económicos. “Está muy difícil. Le vamos a poner el pecho a las balas. Ya no existe la pasión por ver a los equipos en la provincia”, admitió. Además, advirtió una pérdida de público en las canchas: hoy la mayoría asiste por un familiar que juega y ya no por la identificación histórica con el club.

A este diagnóstico se sumó Pedro Campos, dirigente de Colón Junior, quien remarcó que cuesta cada vez más sostener el acompañamiento tanto de socios como de empresas. “Cuesta mucho que la gente se asocie a los clubes, a pesar de que es muy conveniente. Y el acompañamiento de las empresas es muy dependiente solamente de aquellas que tienen algún sentimiento con el club; de otra manera, es muy poco”, explicó.

Campos vinculó directamente la situación con el contexto económico nacional. “Yo creo que todo esto está ligado, lamentablemente, a la situación económica que se atraviesa. Si la situación del país fuera distinta, por ahí habría más acompañamiento. Las empresas están muy sujetas a los problemas económicos que atraviesan todos”, analizó.

También coincidió en que el público ya no acompaña fecha tras fecha. “Hoy el acompañamiento queda ligado a ciertos partidos importantes. En los clásicos o encuentros atractivos se suma más gente, pero no es constante. Lo vimos contra Mineros: era un partido que atrapaba y tuvimos un montón de público, pero eso no pasa todos los fines de semana”, ejemplificó.

La radiografía coincide con lo planteado por Miadosqui: sin mayor compromiso de socios, empresas y comunidad, el sostenimiento del fútbol sanjuanino se vuelve cada vez más cuesta arriba. Entre rifas, cuotas de escuelitas y aportes oficiales, los clubes intentan mantenerse en pie mientras buscan recuperar algo que consideran esencial: el sentido de pertenencia.

Cada fin de semana, los clubes de la Liga Sanjuanina de Fútbol deben afrontar una serie de gastos fijos que impactan de lleno en sus economías: planillas, aranceles de árbitros, apertura de cancha, operativos de seguridad, porteros, servicios médicos y traslados cuando juegan de visitantes. A eso se suman los costos cotidianos de mantenimiento, servicios, utilería y divisiones inferiores, lo que convierte cada fecha en un verdadero desafío financiero para las instituciones locales.