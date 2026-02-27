Las obras del trencito, el nuevo puente peatonal y los núcleos sanitarios del Parque de Mayo ya están en marcha y, según pudo averiguar DIARIO HUARPE, estarán finalizadas a mitad de año. Esa es la proyección oficial mientras avanzan dos frentes de trabajo simultáneos en el sector 2 del principal pulmón verde de Capital, con empresas distintas y tareas coordinadas.

La gestión orreguista decidió imprimirle una nueva imagen al Parque de Mayo a través de un máster plan que ya tuvo su primera etapa con la inauguración del sector de juegos infantiles. Ahora, la transformación continúa con la remodelación integral del lago, la construcción de nuevos baños y kioscos y la ejecución de un puente peatonal que atravesará el espejo de agua.

Los trabajos, que habían sido anunciados mediante llamados a licitación durante 2025, ya son visibles para quienes recorren el parque. El retiro de las viejas vías del histórico trencito marca uno de los movimientos más simbólicos de esta etapa, junto con el cerramiento de los sectores intervenidos.

Por decisión oficial, se dio luz verde a las tareas y hoy son dos empresas las que ejecutan las obras en paralelo.

Dos obras en paralelo, un mismo objetivo

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante el esquema con contratos diferenciados. La obra de los núcleos sanitarios demandó una inversión de $893.199.866,81, que incluyó dos nuevos módulos: uno frente al lago y otro hacia calle 25 de Mayo.

Cada núcleo contará con sanitarios públicos modernos, depósito para la Dirección Provincial de Espacios Verdes y un kiosco para la atención de visitantes. La construcción es tradicional en áreas cubiertas y con estructura metálica en semicubiertas, pensada para resistir el uso intensivo diario.

En paralelo, avanza la segunda etapa de remodelación del sector 2, valuada en más de $1.281 millones, que contempla la recuperación del lago, la construcción de un nuevo puente peatonal de hormigón armado y la revitalización integral del trencito.

Actualmente, las máquinas ya comenzaron a retirar las vías deterioradas. El plan prevé su reemplazo por nuevos tramos con medidas de seguridad actualizadas, señalización vial y barreras metálicas en el recorrido.

El lago y el nuevo puente

La intervención del lago incluye su vaciado, limpieza y reconstrucción del borde perimetral en hormigón armado. Además, se instalará iluminación escénica con cintas LED lineales para reforzar el efecto nocturno y se recuperará la isla central con propulsores de agua automatizados.

El nuevo puente peatonal será uno de los íconos de esta etapa. Permitirá cruzar el espejo de agua con una estructura moderna, accesible y segura, integrándose al circuito de senderos que también se adecuan a normas de accesibilidad.

Más que una obra estética, se trata de una transformación estructural del sector, que busca ordenar la circulación, mejorar la seguridad y ampliar la experiencia de quienes utilizan el parque a diario.

El regreso del trencito

El trencito volverá con una versión eléctrica, silenciosa y sustentable. La estación será puesta en valor con nueva boletería, andenes mejorados y una pérgola metálica que reinterpretará el diseño clásico. También se reacondicionará el túnel y se sumará mobiliario urbano en el entorno.

La ejecución original establecía un plazo de 180 días corridos, con inauguración prevista durante 2026. Sin embargo, el avance coordinado de los trabajos permite proyectar que, al menos en su infraestructura, el sistema esté listo a mitad de año.

Inversión millonaria y continuidad

El Parque de Mayo ya demandó una inversión de $1.423.683.088,88 en el sector 1 (juegos infantiles y remodelaciones iniciales). A eso se suman los $1.281.000.000 del sector 2 y los $893.199.866,81 de los nuevos núcleos sanitarios. En total, la inversión provincial alcanza los $3.597.882.955.

Kioscos, baños accesibles, senderos inclusivos, iluminación nueva, lago recuperado, puente peatonal y tren eléctrico. El Parque no deja de ser el mismo, pero cambia lo que ya no daba más.

Si los plazos se cumplen, a mitad de año el paisaje comenzará a mostrar su versión renovada. Y con él, volverá una postal que une generaciones: el tren recorriendo el lago, las familias cruzando el puente y el pulmón verde de Capital latiendo con infraestructura nueva.