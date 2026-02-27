Faltan pocos días y ya es tiempo para la tradicional celebración de las Fallas Valencianas en el Centro Valenciano de San Juan. Siguiendo este rito que lleva décadas en la provincia, representa más que una fiesta; es la instancia de máxima visibilidad de la identidad valenciana en la región y cuyo legado se mantiene vivo como puente “emocional” entre los descendientes de inmigrantes con sus raíces culturales.

El encuentro que tiene como espectáculo principal la quema del ninot tendrá una nueva edición el próximo 7 de marzo en el mismo club fundado en 1964, como para la Comunidad Valenciana y también sanjuanina, ya que es el lugar de casi toda una vida.

Por tal motivo, la comisión directiva espera la participación de más de 2.000 personas en el predio abierto del Centro Valenciano; allí habrá un espacio destinado a los espectáculos musicales y otro destinado a la gastronomía, uno de los puntos fuertes, ya que la paella valenciana es el plato favorito de la comunidad, como así también, las tablas de rabas, bocadillos valencianos y la tradicional agua de Valencia.

Habrá una grada general, stands de comida tradicional y mesas VIP con atención especial. En el escenario, actuarán el grupo El Ceibo, luego Milagros González, el Ballet del Centro Valenciano, el grupo Alas y Raíces, Doble A, Marisa Gil con Aire Flamenco y el invitado estelar, el bailaor de Buenos Aires, Vico Zapata y su performance de Arte Gitano.

Además, se llevará a cabo la procesión de la Virgen de los Desamparados y del Patrono San José. Mientras que durante la celebración, se llevará a cabo un homenaje y reconocimiento a una de las falleras más longevas del club, Guadalupe Moya.

El ritual vuelve a encenderse

Lo que la hace importante a las Fallas es la ceremonia de la quema del ninot, que representa la “quema de las angustias y las penas del pueblo”. Con crítica y sátira social, se busca “quemar lo viejo y lo malo para renacer de las cenizas”; este ritual de purificación hace que toda la comunidad participe alegremente.

Por lo tanto, como es habitual, todos los años se busca un leit motiv diferente como concepto que lleva el ninot. En esta oportunidad, desde la comisión directiva del club, aunque se espera dar un efecto sorpresa al público en cuanto al diseño y motivo, la temática será “La vitivinicultura”.

El punto de encuentro será en Calle General Acha y República del Líbano (Rawson) a las 21 horas. La entrada general será de $10.000; pueden comprarse anticipadas en la sede del club. Para las mesas VIP, con asistencias de mozos y vajilla, para 8 personas, costará $60.000. Para seis personas, $50.000; para dos o tres comensales, $25.000. Cabe acotar que los interesados en reservar las mesas deben hacer una seña previa.