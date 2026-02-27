Este viernes 27 de febrero, a las 14 horas, comenzará la cuarta reunión paritaria del año entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET. El encuentro se presenta como decisivo, ya que un eventual acuerdo permitiría desactivar el paro convocado para el lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo. La última propuesta oficial incorporó mejoras como aumento en el ítem del básico A01 y se sostuvo un incremento del 10% en dos cuotas —marzo y junio— junto con la incorporación de una cláusula de revisión.

Por estas horas, las conducciones sindicales se encuentran contabilizando los mandatos y las opiniones de los delegados para definir la respuesta formal. En caso de rechazar la oferta y no recibir una alternativa superadora, los secretarios generales ya anticiparon que avanzarán con la medida de fuerza. De hecho, la comunicación del paro ya fue presentada ante la Subsecretaría de Trabajo.

Publicidad

Desde el Ejecutivo provincial dijeron que no descartaban descontar el día a quienes adhieran, si se concreta la huelga. Frente a ese escenario, la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, sostuvo en el programa San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1, que “si bien es cierto, nosotros estamos en una negociación y ojalá que no nos descuenten el día, pero bueno, la verdad, sabemos el riesgo que corremos y ni aun así la docencia claudica en el reclamo”.

La propuesta que está en análisis mantiene los ejes centrales presentados el 12 de febrero. Incluye una ayuda escolar de $100.000 por hijo, a liquidarse con los haberes de febrero, y un pago por equipamiento docente de $128.801,76 en el mismo mes, ambos conceptos destinados a reforzar el ingreso en el inicio del año escolar.

Publicidad

En el plano salarial, el Gobierno ratificó dos incrementos del 5% en el Valor Índice: el primero en marzo, tomando como base el valor de diciembre de 2025, y el segundo en junio, calculado sobre el valor de marzo de 2026. A esto se sumó un aumento de cuatro puntos en el código A01 del nomenclador docente desde marzo, ítem que no figuraba en la oferta inicial, y la implementación de una cláusula de revisión en junio sobre los aumentos otorgados.

Con las clases a punto de comenzar, la negociación se desarrolla en un clima de expectativa. El resultado de la reunión de este viernes será determinante para saber si el ciclo lectivo arranca con normalidad o con un paro que podría marcar el pulso del conflicto salarial en el sector educativo durante 2026.