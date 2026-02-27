En un hecho inédito para San Juan, la Embajada del Japón en la Argentina firmó el contrato de donación de una autobomba 4x4 destinada a los Bomberos Voluntarios de San José de Jáchal. El acuerdo fue rubricado por el embajador Yoshitaka Hoshino en el marco de un programa de cooperación internacional que selecciona proyectos comunitarios entre numerosas asociaciones civiles. El arribo del camión está previsto en aproximadamente diez meses y un dato no menor es que el mismo embajador Hoshino llegará para hacer entrega en persona del vehículo.

Un proyecto elegido entre muchas organizaciones

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Jáchal, Horacio Elizondo, destacó el carácter excepcional de la selección. “Fuimos calificando en la instancia progresiva de ese programa que ellos tienen. Hasta que fue elegido el proyecto para equipar el cuartel con un camión para control de incendios forestales”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE.

Publicidad

La iniciativa comenzó gracias a la gestión del secretario Carlos Saraqueta, quien tomó contacto con la sede diplomática japonesa para conocer las posibilidades de financiamiento. Tras cumplir con los requisitos técnicos y administrativos, el proyecto jachallero avanzó hasta quedar seleccionado. Finalmente, el programa se concretó este año con la firma del convenio.

El presidente y su secretario se reunieron con las autoridades y el embajador en Japón para sellar el acuerdo. (Gentileza)

Un camión pensado para incendios forestales

La unidad donada es un camión 4x4 de doble tracción, especialmente diseñado para incendios forestales y emergencias en terrenos complejos. “Es alto, se puede meter en el monte. Elegimos la unidad que más se adecuaba a las necesidades del departamento”, explicó Elizondo.

Publicidad

El aporte, canalizado a través del programa Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC), ronda los 95.000 dólares e incluye la compra, acondicionamiento y traslado del vehículo.

Algunos de los vehículos que dispone el cuartel de bomberos voluntarios. (Gentileza)

Una particularidad del convenio es que la asociación no recibe dinero directamente. “La Embajada actúa como mandataria nuestra. Nosotros no percibimos dinero. Ellos hacen toda la gestión hasta el puerto donde desembarque la unidad”, detalló el presidente. A la institución local le corresponderán los trámites aduaneros y de patentamiento en Argentina.

Publicidad

Nuevos desafíos

Elizondo subrayó que la concreción del proyecto fue posible gracias a un trabajo conjunto. Agradeció especialmente al diputado nacional Carlos Jaime, quien facilitó los pasajes para asistir a la firma, y a la Municipalidad de Jáchal por el acompañamiento institucional. “Hubo un esfuerzo mancomunado sin importar el color político; todos los sanjuaninos nos ayudaron”, remarcó.

Además, adelantó que el cuartel proyecta fundar un destacamento en Huaco, a 50 kilómetros de Jáchal, para mejorar la respuesta ante emergencias en la zona norte del departamento.

La cooperación, que se da en el año del 140.° aniversario de la inmigración japonesa en Argentina, no solo reforzará la capacidad operativa de los bomberos voluntarios del norte sanjuanino, sino que consolida un vínculo internacional que posiciona a Jáchal como ejemplo de gestión comunitaria a nivel global.