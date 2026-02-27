El bar sanjuanino Leinster Bar será escenario de una nueva propuesta para los amantes del whisky. El martes 10 de marzo, a las 21.30, se realizará la experiencia “Bitácora de Whisky – Un Mundo de Sabores”, una charla con degustación y tapeo que propone un recorrido sensorial por distintas regiones productoras a través de cinco etiquetas seleccionadas.

La actividad está pensada como un “viaje marítimo imaginario” en el que cada whisky representa un puerto de destino. La experiencia comenzará con el “embarque”, instancia en la que los asistentes recibirán una mini copa Glencairn —que podrán conservar como souvenir— y un cuaderno de bitácora para registrar notas sensoriales y apreciaciones personales.

La ruta de navegación incluirá el irlandés Jameson; el escocés The Glenlivet Founder's Reserve; Chivas Regal Crystal Gold; el estadounidense TX Whiskey Texas Bourbon; y The Deacon, completando un itinerario que abarca Irlanda, Escocia y Estados Unidos.

Durante la velada se abordarán aspectos vinculados a la historia del whisky, su legislación, curiosidades y anécdotas, además de pautas para la degustación consciente. El encuentro estará acompañado por una propuesta de tapeo especialmente pensada para maridar con cada etiqueta.

El cierre contemplará un espacio de intercambio en el que cada participante podrá elegir su whisky favorito, elaborar un ranking personal y compartir sensaciones generales de la experiencia, antes del brindis final bajo el tradicional “Sláinte”.

La membresía tiene un valor de $45.000 e incluye la copa Glencairn, la planilla de notas sensoriales, la charla, la degustación guiada y el tapeo. Para más información: @leinsterbar y @leinsterwhiskyfestival en Instagram.

Además, desde la organización anticiparon la realización del 2º Festival de Whisky en el mismo espacio, previsto para el sábado 16 de mayo en San Juan, en simultáneo con celebraciones internacionales vinculadas a esta bebida. Más información se encuentra disponible en las redes sociales del bar anfitrión.