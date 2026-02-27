Vecinos del barrio Concepción manifestaron su creciente preocupación por una serie de hechos de inseguridad que, según aseguran, se repiten desde hace varios meses en el sector comprendido por avenida Circunvalación, calles San Lorenzo, Bernardo de Monteagudo y zonas aledañas. De acuerdo con los testimonios, el área presenta episodios frecuentes de robos, intentos de hurto y situaciones de intimidación en la vía pública que afectan tanto a residentes como a quienes circulan diariamente por el corredor comercial y gastronómico.

Uno de los hechos que mayor inquietud genera es la presencia de una mujer que recorre el sector solicitando dinero mientras porta un cuchillo. “Se trata de una persona que aborda a peatones y conductores de manera insistente. Cuando alguien se niega o no puede darle dinero, adopta una actitud agresiva y amenaza con el arma”, relató la vecina Martina Sánchez a DIARIO HUARPE, que afirmó haber realizado la denuncia correspondiente ante la Policía y que tienen identificada a la mujer.

Según los residentes, la situación no es reciente y el comportamiento se mantiene sin modificaciones desde hace más de seis meses. “Varios vecinos hicimos exposiciones formales y dimos aviso en distintas oportunidades, pero el problema continúa. La mujer sigue circulando por la zona y el temor entre quienes transitan es cada vez mayor”, señaló, al advertir que no perciben medidas preventivas sostenidas en el sector.

Los testimonios indican que la persona suele moverse en inmediaciones de la estación de servicio sobre Circunvalación, el sector de locales de comida rápida y cerca de la estación de servicio Axion que hay por la zona. “En el barrio ya la identifican y muchos la conocen como la ‘loca del cuchillo’. Aparece a distintas horas del día y siempre con la misma modalidad, pidiendo dinero y generando situaciones de tensión”, explicó la vecina.

Otra de las zonas donde aparece la "loca del cuchillo". Foto: Gabriel Flores/DIARIO HUARPE.

La preocupación se intensifica debido a la gran circulación de familias, trabajadores y jóvenes que concurren a comercios y espacios recreativos de la zona. “Es un sector muy concurrido, especialmente por la tarde y la noche. Muchas personas van con niños y la presencia de alguien armado y en actitud intimidante genera una sensación de inseguridad constante”, advirtió.

Otros hechos delictivos

A este escenario se suman otros episodios que, según indicó Sánchez, se registran con frecuencia, entre ellos el robo de bicicletas, intentos de arrebatos y el accionar de algunos cuidacoches que protagonizan situaciones conflictivas. “Hemos observado hechos de robo a plena vista y la percepción general es que faltan controles y prevención”, afirmaron.

Ante este panorama, los residentes reclamaron mayor presencia policial y operativos preventivos en horarios de mayor circulación. “No se trata de un hecho aislado, sino de un problema sostenido en el tiempo. Necesitamos medidas concretas para poder transitar y vivir con tranquilidad”, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de una intervención urgente para evitar que la situación continúe agravándose.