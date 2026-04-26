Un ataque con bombas dejó a 14 muertos y 20 heridos en Colombia

La vía Panamericana, específicamente en el sector de El Túnel en Cajibio, se convirtió en el escenario de una masacre este sábado. Un artefacto explosivo colocado en un cilindro impactó contra un autobús y otros vehículos, provocando la muerte de 14 civiles y dejando a más de 20 personas con heridas de gravedad. Este hecho se suma a una cadena de once ataques registrados en menos de 24 horas, en un contexto de extrema tensión a poco más de un mes de los comicios presidenciales.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la magnitud del desastre al señalar que fue activado un artefacto explosivo que cayó sobre un ómnibus. El funcionario se mostró conmovido por la situación y manifestó que es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos. Guzmán también describió el atentado como un acto de violencia indiscriminada y pidió al gobierno central respuestas contundentes ante la crisis que afecta a localidades como El Tambo, Popayán y Miranda.

Según el mandatario regional, la infraestructura de salud está colapsada. Como gobierno departamental, estamos atendiendo la emergencia con toda nuestra capacidad institucional. Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite, la vía Panamericana en incertidumbre, y nuestra Fuerza Pública permanece al frente de la situación, enfrentando esta arremetida criminal, detalló Guzmán.

Desde la cuenta de X, el presidente Gustavo Petro repudió la acción y exigió la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. El jefe de Estado responsabilizó directamente a la facción de Iván Mordisco, a quien comparó con Pablo Escobar. Esta escalada evidencia las dificultades de la gestión actual para pacificar a los grupos que no aceptaron el pacto de 2016 y que han ganado fuerza en los últimos dos años.

Testigos presenciales relataron el horror vivido en la carretera. Un hombre que presenció el estallido alcanzó a grabar un video donde exclamaba con desesperación que hermano, acaba de haber una una una bomba hasta allí en un carro. Encima del ómnibus. Otros conductores mencionaron que antes de la detonación, sujetos armados habían bloqueado el paso utilizando un volquete y otro bus. Tomaron el control de un volquete y de un ómnibus, los atravesaron en la vía y luego realizaron grafitis alusivos a las Farc sobre las carrocerías, relataron los presentes.

El atentado ocurrió mientras Petro se encontraba en Caracas tras reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. En ese encuentro, ambos líderes acordaron un plan para atacar frontalmente a las mafias y grupos criminales que actúan en la frontera. Durante la conferencia en el Palacio de Miraflores, Petro afirmó que la intención es implementar una acción militar, acción policial y también acción social para liberar al pueblo de la frontera.