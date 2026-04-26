Sofía Gonet confesó si le robó el novio a Evangelina Anderson

Desde que MasterChef Celebrity llegó a su fin, los ojos de los seguidores se posaron sobre la química evidente entre Sofía Gonet e Ian Lucas. Lo que empezó como compañerismo en las cocinas de Telefe se transformó en una ola de especulaciones tras el cierre del programa, alimentada por salidas nocturnas y fotos compartidas en redes sociales. El interés del público creció todavía más cuando el influencer terminó su relación con Evangelina Anderson, dejando el terreno libre para que los fans imaginaran un nuevo amor con La Reini.

Frente a este escenario, la finalista del certamen gastronómico decidió ponerle un freno a las versiones durante una entrevista en el canal de YouTube Ya fue todo. Con total naturalidad, la joven explicó que no hay romance y que son amigos que salen mucho a bailar juntos. Según sus palabras, a veces suben alguna foto pero mantienen una muy buena relación de amistad.

En medio de la charla, el tema de su vida privada tomó protagonismo debido a una curiosa promesa que ella misma difundió en sus plataformas digitales. Al ser consultada sobre si continuaba con su postura de no estar con nadie, la influencer confirmó entre risas que sigue con el celibato y que lo está cumpliendo aunque nadie le crea. Además, dejó abierta la puerta para el futuro al mencionar que mantendrá esa decisión hasta que llegue el indicado.

Más allá de lo sentimental, Gonet está enfocada en dar sus próximos pasos en el mundo del streaming. Contó que tuvo una reunión en Resumido para un proyecto que todavía se está gestando. Si bien no pudo dar demasiados detalles, admitió que le gustaría encontrar su lugar en algún programa, aunque el equipo de trabajo aún no esté definido.

Mientras tanto, las redes sociales siguen registrando cada movimiento de la dupla. Recientemente, una imagen de sus manos entrelazadas sobre una bandeja de sushi y videos de ambos riendo en un boliche volvieron a encender las alarmas de sus seguidores. A pesar de los abrazos y las miradas cómplices que Ian Lucas comparte en sus historias, Sofía insiste en que, por ahora, el vínculo no pasa de una gran afinidad afectiva.