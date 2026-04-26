Alexis Mac Allister contó el problema en la intimidad que tiene con su novia

La vida en Inglaterra parece marchar sobre ruedas para Alexis Mac Allister, quien disfruta de un gran presente deportivo y familiar junto a Ailén Cova. Sin embargo, no todo es color de rosas en el hogar de Liverpool, o mejor dicho, todo es demasiado color rojo. El mediocampista de la selección argentina sorprendió al detallar un hábito doméstico que sacó de quicio a su mujer y que tiene que ver exclusivamente con la recuperación física del futbolista.

Tras una temporada extenuante en la Premier League donde el cuerpo le pasó factura, el volante decidió investigar métodos para mejorar el sueño. Según explicó, el problema comenzó cuando decidió cambiar las lámparas tradicionales de su casa por una iluminación rojiza para favorecer la producción de melatonina durante la noche.

Cuando se hace de noche el cuerpo empieza a generar melatonina. Pero si es de anoche afuera y adentro tenés un montón de luces apuntándote, es como que estoy inhibiendo el cuerpo. Entonces con la luz roja tenés la capacidad de iluminar y a la vez que no afecte tu producción de melatonina, detalló el jugador sobre esta transformación técnica de su ambiente cotidiano.

Esta decisión extrema no fue por capricho, sino una respuesta a las secuelas del éxito deportivo. Habíamos salido campeones de la Premier League, pero llegué al final de la temporada con mucho dolor y no la pasé bien, recordó Alexis al referirse a los problemas que sufrió en la zona del pubis y la cadera debido a la alta exigencia competitiva.

La nueva ambientación no fue bien recibida por Cova, quien prefiere la claridad habitual para realizar sus actividades. Mi jermu me quiere matar. Ella quiere la luz normal y ver la tele. Si tiene muchas ganas de ver una serie la vemos, pero me pongo las gafas, confesó el futbolista entre risas, admitiendo que el bienestar físico se convirtió en el principal motivo de debate puertas adentro de su residencia británica.