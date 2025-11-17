El Gobierno de San Juan conmemoró este lunes 17 de noviembre el 143º aniversario del Registro Civil provincial con un acto realizado en el departamento Sarmiento, recordando la creación del organismo y su importancia para la ciudadanía.

La celebración rindió homenaje a Anacleto Gil, gobernador de la provincia e impulsor del Registro Civil, destacando su contribución a la institucionalización de los servicios que garantizan el derecho a la identidad y otros trámites fundamentales.

La ceremonia fue encabezada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, en la escuela Dr. Anacleto Gil, donde destacó que “la importancia del Registro Civil es el acompañamiento a los ciudadanos en cada etapa de su vida”, y remarcó el esfuerzo de la gestión por acercar los servicios a toda la provincia.

Durante el acto, se entregó una plaqueta histórica al Ministerio de Gobierno en representación de la Cámara de Diputados, se distribuyeron juegos didácticos a los alumnos y se realizó una presentación artística teatral a cargo de la comunidad escolar.

Además de la ministra Palma, participaron del evento el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Juan José Dubos; la directora del Registro Civil, Verónica Benedetto; la subdirectora María Eugenia González; el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; la concejal Marcela González; y autoridades educativas y culturales del departamento, junto con miembros de la comunidad local.

El acto reafirmó la relevancia del Registro Civil como institución clave para la ciudadanía y la identidad de los sanjuaninos, consolidando su presencia histórica en la provincia desde 1882.