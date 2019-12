El Gobierno congelará las tarifas hasta el 30 de junio

En diálogo con Telefe Noticias, Fernández dijo que

el congelamiento será “hasta el 30 de junio”

“A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, añadió.