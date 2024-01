El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) porque "el salario es una contraprestación" y aseveró que "el que no trabaja, no cobra".

"Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En esta línea, indicó que el Gobierno continúa "esperando argumentos para el paro" programado por la central obrera porque, a su criterio, "no termina de quedar claro" el motivo de la medida de fuerza.

Asimismo, Adorni reiteró que estará abierta la línea telefónica 134 para "todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados u obligados a parar. La línea es gratuita y anónima", reiteró.



El funcionario consideró que la Argentina "está en una situación de urgencia" y el cambio es necesario para "sacarla de la decadencia". Por ese motivo, estimó que "no existe razón para el paro o, al menos, las explicaciones de los porqués son casi infantiles".



"No los entendemos. En cuanto a términos jurídicos, llegado al caso, habrá novedades sobre el punto en cuestión", remarcó Adorni en referencia a las consecuencias legales que podría tener descontar el día a los estatales.

Finalmente, el vocero sostuvo que el Gobierno nacional tiene intención de reunir el Consejo de Salario Mínimo a fin de mes y que "no hay una demora al respecto".



Fuente: Télam