¿El mejor del año? Hora, TV y cartelera del fantástico UFC 296

El próximo sábado 16 de diciembre, la emoción llegará al T-Mobile Arena con el UFC 296, un evento que promete ser uno de los más destacados de todo el año 2023. En esta ocasión, el foco estará en la división de Peso Wélter, donde el campeón Leon Edwards defenderá su título en un enfrentamiento muy esperado. En frente estará nada menos que Colby Covington, quien se destaca por su impresionante cardio.

Leon Edwards, excampeón del Peso Wélter de la BAMMA, ha trazado un camino impresionante en la UFC desde su llegada en 2014. Después de una derrota temprana ante Kamaru Usman, el británico ha acumulado una racha invicta de 11-0, con una pelea declarada sin resultado. Su ascenso culminó en UFC 278, donde conectó una espectacular patada en la cabeza para derrotar a al nigeriano y ganar el título de la categoría. En una trilogía celebrada en marzo, retuvo el cinturón mediante una decisión mayoritaria.

Enfrente estará Colby Covington, un luchador con un estilo agresivo y una personalidad polémica. Dos veces medalla de oro en el Campeonato de la Pac-10, "Chaos" se unió a la UFC en 2014. A lo largo de su carrera, ha acumulado una racha de seis victorias entre 2016 y 2018. Conocido por su personaje de "villano", ha mantenido una rivalidad intensa con Kamaru Usman, perdiendo dos veces ante él por el título de Peso Wélter de la compañía. Su última aparición fue en marzo de 2022, donde venció a Jorge Masvidal en un emocionante enfrentamiento.

Cartelera del UFC 296

Estelares

Leon Edwards vs. Colby Covington: por el título de la UFC del Peso Wélter.

Alexandre Pantoja vs. Brandon Royval: por el título de la UFC del Peso Mosca.

Shavkat Rakhmonov vs. Stephen Thompson: Peso Wélter.

Tony Ferguson vs. Paddy Pimblett: Peso Ligero.

Vicente Luque vs. Ian Machado Garry: Peso Wélter.

Preliminares

Josh Emmett vs. Bryce Mitchell: Peso Pluma.

Irene Aldana vs. Karol Rosa: Peso Gallo.

Cody Garbrandt vs. Brian Kelleher: Peso Gallo.

Casey O’Neill vs. Ariane Lipski: Peso Mosca.

Primeras Preliminares

Alonzo Menifield vs. Dustin Jacoby: Peso Semipesado.

Tagir Ulanbekov vs. Cody Durden: Peso Mosca.

Andre Fili vs. Lucas Almeida: Peso Pluma.

Martin Buday vs. Shamil Gaziev: Peso Pesado.

Randy Brown vs. Muslim Salikhov: Peso Wélter.

Horarios (primeras preliminares, preliminares y estelares)

España: 00:00/02:00/04:00 horas.

Estados Unidos: 18:00/20:00/22:00 horas (ET) / 15:00/17:00/19:00 horas (PT).

Australia: 18:00/20:00/22:00 horas.

México: 17:00/19:00/21:00 horas (CT).

Chile: 18:00/20:00/22:00 horas.

Colombia: 17:00/19:00/21:00 horas.

Argentina: 19:00/21:00/23:00 horas.

Perú: 17:00/19:00/21:00 horas.

Transmisión

Primeros Preliminares: UFC Fight Pass (en todo el mundo).

Preliminares: PPV (Estados Unidos a través de ESPN+), Eurosport (España), Fox Sports (México y Argentina), y UFC Fight Pass (Latinoamérica).

Estelares: PPV (Estados Unidos a través de ESPN+), Eurosport en España, ESPN+ y FOX Sports (México), FOX Sports (Argentina) y ESPN (Latinoamérica, salvo México y Argentina).