El talento de Thierry Henry para definir frente al arco parece haberse trasladado con la misma precisión al mundo de los negocios. A 12 años de haber colgado los botines, la leyenda francesa sigue generando ingresos que envidiaría cualquier jugador en actividad. Según documentos financieros de su empresa, Cluemere Ltd, filtrados por medios británicos como Daily Mail y The Sun, el exdelantero percibe ingresos semanales que rozan las seis cifras.

A los 48 años, el máximo goleador histórico del Arsenal ha logrado diversificar sus activos de tal manera que su retiro fue solo el comienzo de una nueva etapa de bonanza económica. Los informes detallan que Henry recibió recientemente dividendos por 2,7 millones de libras esterlinas, lo que promedia un ingreso de 95.000 libras (unos 125.000 dólares) por semana.

El nuevo "tridente" de Henry: TV, marcas y ladrillos

¿Cómo hace una gloria del fútbol para mantener semejante nivel de vida? La respuesta está en su omnipresencia mediática. "Tití" se ha convertido en la cara (y la voz) más codiciada de las transmisiones deportivas globales. Actualmente brilla como comentarista en cadenas de la talla de CBS, Amazon Prime y Sky Sports, y ya tiene contrato firmado con Fox Sports para la próxima Copa del Mundo.

Pero no todo es televisión. Su empresa de gestión comercial refleja activos líquidos por casi un millón de libras, mientras que su cartera inmobiliaria es digna de un magnate:

Una mansión en Hampstead, Londres, tasada en 13,2 millones de dólares.

Un ático de lujo en Nueva York valorado en casi 14 millones de dólares.

Dueño de club y visión de futuro

Lejos de quedarse sentado en un estudio de TV, Henry también ha incursionado en la dirigencia deportiva. Es copropietario del Como, club que hoy compite en la Serie A de Italia y que es dirigido por su excompañero y amigo, Cesc Fàbregas. Esta diversificación le permite estar presente en todas las aristas del negocio del fútbol: desde la gestión de una institución hasta la crítica táctica frente a las cámaras.

Un imán para los patrocinadores

A pesar de algunas polémicas del pasado (como aquella mano ante Irlanda en 2010), su imagen comercial no ha perdido brillo. Marcas de consumo masivo y automotrices siguen apostando por su elegancia y carisma. "Su atractivo comercial no muestra signos de desvanecerse", aseguran expertos en marketing deportivo.

Entre la publicación de libros, apariciones públicas y su incipiente carrera como entrenador, Thierry Henry ha demostrado que no hace falta tener los pantalones cortos puestos para seguir siendo el "Rey" del mercado. Mientras muchos futbolistas sufren el "día después" del retiro, el francés ha construido un imperio que factura 125 mil dólares cada siete días, confirmando que su olfato para el éxito sigue intacto.