Tras la polémica que surgió en torno al uso de las regalías mineras que ganó San Juan en los últimos 20 años, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, explicó que en su gestión no están enfocados en lo hecho en el pasado, y aseguró que, desde ahora, esas ganancias de la Provincia se destinarán a obras para las comunidades donde se desarrolla la actividad.

Luego de que varios actores protagonistas de la actividad minera en San Juan cuestionaran el manejo de las regalías mineras que obtiene la Provincia desde hace 20 años cuando esta industria comenzó a desarrollarse en nuestras tierras, DIARIO HUARPE consultó al respecto al actual titular de la cartera, quien escueto, pero claro, explicó los lineamientos del Gobierno de Marcelo Orrego en materia de minería.

“Nosotros desde el Gobierno tenemos muchos desafíos por delante, y estamos enfocados en lo que debemos hacer y no en lo que se hizo anteriormente. Para nosotros son una preocupación las comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros y, como dijo Orrego, siempre vamos a explicar (lo que hacemos), y esos fondos serán destinados a esas comunidades en obras que sean palpables, escuchando siempre las necesidades de los departamentos”, sentenció.

Además, al ser consultado sobre un eventual pedido de informe sobre este cuestionamiento en el Senado de la Nación, Perea fue categórico al diferenciarse de gestiones pasadas, y expresó: “Nosotros no tenemos nada que ocultar, estamos dispuestos a trabajar en pos de la comunidad”.

Por otra parte, al analizar el presente de la industria en San Juan, el ministro aseveró: “Para nosotros es política de Estado y uno de los ejes centrales de nuestro gobierno, estamos trabajando fuertemente para lograr un equilibrio junto con las empresas, atendiendo sus necesidades, para que juntos logremos los objetivos de la minería en la provincia”.

Las voces que despertaron la polémica sobre las regalías

Luego de que este medio diera a conocer que vecinos de Iglesia consideran que, a más de 20 años de minería, la sustentabilidad y la equidad social todavía no llegan al departamento del norte sanjuanino, el empresario minero y presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez, dijo que “Iglesia no es Dubai, porque no hay gente como en Dubai”, a la vez que sentenció: “no hay gente que haga las cosas con seriedad, con precisión, y que muestre, transparentemente, dónde está, dónde se invirtieron los dineros que vinieron de la minería”.

Otras de las críticas y sospechas fueron expresadas por Mario Hernández, gerente de sustentabilidad de Los Azules, quien le apuntó a la política y dijo que “con las regalías, la Ruta 40 debería tener cuatro vías”. Además, el expresidente de la Cámara Minera acentuó que “estamos discutiendo el 1% que le toca a Iglesia” y se preguntó “a dónde fue a parar el otro 54% que se distribuye entre Nación y Provincia”.