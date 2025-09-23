La investigación por el asesinato del empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta (59) ha tomado un "giro" significativo en Mendoza. La imputación recaída sobre el sospechoso, Matías Exequiel Alonso Jara (32), indica que el móvil del crimen fue el robo de la Toyota Hilux en la que Nacenta fue encontrado sin vida el pasado sábado en Las Heras.

Según lo publicado por el medio mendocino Los Andes, la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, imputó a Alonso Jara, conocido como “Mati Mat” y quien posee un frondoso prontuario, por Homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Publicidad

Altas fuentes del caso explicaron que Alonso Jara habría disparado contra el empresario de San Juan con la intención de robarle el vehículo. Sin embargo, al no lograr su objetivo, la imputación por el robo es en grado de tentativa. Tras ser formalmente imputado y por orden de la fiscal, el sospechoso fue trasladado al penal provincial sin prestar declaración.

Detalles del Ataque

El empresario Sergio Marcelo Nacenta recibió un balazo calibre 9 milímetros. Nacenta había llegado a Mendoza el viernes por la noche. Fue hallado muerto dentro de su camioneta Toyota Hilux a un costado de calle Paso Hondo, en el barrio Santo Tomás de Aquino, pasada la 1 de la madrugada del sábado.

Publicidad

El cuerpo de la víctima presentaba un disparo en el costado izquierdo, y la ventanilla trasera del vehículo tenía un orificio compatible con un proyectil de arma de fuego calibre 9 mm.

Según los peritajes iniciales y el aporte de testigos, Nacenta estaba hablando por teléfono a través del sistema bluetooth del vehículo con una adolescente al momento exacto del ataque. Los investigadores sospechan que esta menor pudo haberlo guiado hasta un sector cercano a un asentamiento, donde finalmente fue emboscado. Debido a estas circunstancias, Alonso Jara, padre de la joven, fue detenido como el principal sospechoso del hecho.