El mozo sanjuanino que le mostró la cola a un niño pasará 15 días detenido en su casa

En medio de la investigación para determinar lo que ocurrió con un mozo sanjuanino que exhibió sus partes íntimas ante un menor de edad, el juez del sistema acusatorio, Alberto Caballero, decidió que el imputado cumpla prisión preventiva por 15 días en el interior de su vivienda. La medida se otorgó durante la tarde del jueves en una audiencia de formalización y control de garantía.

El imputado, de quien no trascendió la identidad, está acusado por el delito de presuntas exhibiciones obscenas agravadas en perjuicio de un menor de 11 años. La audiencia se celebró en la sala 9 de Tribunales.

El magistrado resolvió que la investigación penal preparatoria se deberá desarrollar en 60 días. Además, se autorizó que el 26 de abril se realice la audiencia videograbada para que el menor realice la declaración.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Ingrid Schott. La defensa particular fue ejercida por Andrés Eduardo Bertagna Merino. La fiscalía pidió prisión preventiva por tres meses, además de la investigación preparatoria de seis meses con la facultad de prórroga, mientras que la defensa solicitó la excarcelación del acusado.

Caballero resolvió no hacer lugar al planteo de excepción de incompetencia presentado por la defensa por considerarlo extemporáneo a la etapa procesal inicial que estaba en curso. El defensor particular había fundado este pedido afirmando que la actitud del imputado no estaba correctamente tipificada, argumentando que la exhibición punible debía tener intención o connotación sexual, la cual consideraba que no había sido debidamente esclarecida.