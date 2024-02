El múltiple campeón que se retirará si pierde en el UFC 298 de este sábado

Henry Cejudo se verá de frente contra Merab Dvalishvili en UFC 298, lo que será una situación de nacer o morir para él. Después de insinuar que la jubilación podría vislumbrar en el horizonte con una derrota el sábado, confirmó que presta atención a poner todo en juego con esta próxima pelea. En el día de medios del pasado miércoles, no se guardó nada y dejó en claro que se retirará en caso de perder.

"Esto es todo o nada. Me senté con el equipo, y yo estaba como, ‘Ititss oro o bust.’ O lo gano todo, o no voy a tenerlo en absoluto y estoy fuera. Ya he terminado. Estoy poniendo esa línea de tiempo, esa presión sobre mí, porque me tomo este deporte en serio. ¿Qué tengo que probar? Ahora, es una motivación más motivada por un poco de ira. Estoy un poco enojado conmigo mismo un poco, pero todavía está motivado", comentó Cejudo.

Luego, en el día de medios del evento, Henry acotó: "Sí, 100 por ciento, me retiraré. Se trata de una gran presión de tiempo. Porque sé que tengo que pelear. Tienes que ponerte estas cláusulas. No voy a seguir luchando sólo para luchar. Soy demasiado competitivo. Quiero ser el mejor del mundo. Quiero ese cinturón, y realmente quiero ese otro en Peso Pluma. Si puedo tener eso, entonces no quiero nada. Mantenlo todo".

Contundentes palabras de Henry Cejudo

"¿Por qué me retiré? Ni siquiera era una cosa de dinero. Era como ¿qué más me está motivando? Quiero decir que eso también fue parte de eso. Me hubiera encantado que el tío Dana White tal vez me diera un golpe en mi ascenso después de defender mis dos cinturones, pero es lo que es. Entre Merab y yo, esta es la mejor pelea con 135 libras. Este es el título del mundo real. Sean va a elegir un oponente clasificado N° 6", aportó el múltiple campeón de UFC.

Para sentenciar, Henry Cejudo acotó: "Me siento como una victoria sobre Merab, y luego sacar al ganador de ‘Chito’ contra Sean, y luego quiero Alexander Volkanovski o quien tenga ese cinturón en 145 libras, y siento que Iicive se lo ganó. Siento que con mis elogios y el mérito que Iicive pudo hacer en los deportes de combate, no creo que puedas negarme. Si no puedo tenerlo, entonces no lo quiero. Vuelvo, lo entiendo todo o no lo quiero en absoluto. Soy el mejor del mundo, o no".