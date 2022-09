El conocido cantante Nano Rodríguez fue víctima en la madrugada de este viernes de delincuentes que entraron a su casa en Rawson, de donde se llevaron varios instrumentos usados a la hora de ensayar y los elementos que usan para transmitir de manera online los programas de su radio "Identidad Folclórica". A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el músico pidió la colaboración de los sanjuaninos para lograr dar con las pertenencias. "Nos dejaron en la calle", dijo Rodríguez a DIARIO HUARPE.

"Yo me vine a Córdoba para comenzar con el proyecto del nuevo disco, cuando me enteré de la triste noticia. Ayer, entre las 4 y las 6 de la mañana, entraron personas, aún no podemos precisar cuántas, a mi casa. En el lugar tenemos la radio, que funciona desde hace más de 16 años, y la sala de ensayo con todos nuestros instrumentos. Es muy grande el daño que nos hicieron", explicó el músico.

Rodríguez contó a este medio que hace poco tiempo se mudaron a la nueva vivienda, donde con mucho esfuerzo lograron equipar el estudio y la radio. "En la parte de adelante funciona Identidad Folclórica, nuestra radio online. Ahí teníamos tres computadoras y dos consolas que se las llevaron. Al lado funciona la sala de ensayo que equipamos con mucho esfuerzo. Estaban todos los instrumentos que usamos para nuestras presentaciones. Es muy triste lo que nos pasó, nos dejaron sin laburo", insistió.

Detalló también que por lo reciente del proyecto, se encontraban trabajando en los últimos detalles, antes de la colocación de las cámaras de seguridad y las alarmas, por lo que no cuentan con un registro en video para ayudar a esclarecer el robo y precisar cuántas personas ingresaron.

En el mismo predio el cantante vive junto a su familia. "Gracias a Dios no entraron a la parte del fondo donde estaba mi mujer, mis hijos y mi papá, y por suerte ellos tampoco escucharon nada porque si no sé qué podría haber pasado", detalló Rodríguez, a la vez que dijo que por el horario en que fue, ningún vecino vio nada, por lo que no pudieron aportar datos, pese a ser entrevistados por la Policía.