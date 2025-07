La historia de Eduardo Desimone es una muestra de perseverancia. Un sanjuanino, 21 años, y con un sueño firme: cantar en La Voz Argentina. Tras no ser seleccionado en el casting que se realizó en su provincia, decidió intentarlo una vez más. Viajó a dedo hasta Tucumán, acompañando a un amigo en la misma travesía. Allí fue seleccionado y este lunes por la noche, finalmente, subió al escenario del reality más popular del país.

Durante su audición a ciegas, interpretó “Ocho cuarenta”, de Rodrigo. Su versión en ritmo de cuarteto logró que tres jurados giraran sus sillas: Luck Ra, Soledad Pastorutti y Lali Espósito.

Antes de cantar, Eduardo contó que recorrió cientos de kilómetros a dedo, subido a camiones, acompañado por un amigo y una joven que conocieron en el viaje. “Me sumé a la locura de un amigo que quería cumplir el mismo sueño. No quedé en San Juan, pero no me rendí”, relató frente al público.

La presentación dejó su huella. “Tu voz me dio alegría, ternura y ganas de bailar”, expresó Lali. “Sos cálido para el género que elegiste”, dijo Soledad. Por su parte, Luck Ra destacó su energía y su apuesta por el cuarteto: “¡Temazo cantaste! Gracias por traer lo que trajiste”.

Aunque confesó que su estilo es el folklore y lo melódico, Eduardo deslumbró con cuarteto y conquistó al jurado. Tras pensar su decisión, eligió unirse al equipo de Luck Ra y agradeció la oportunidad: “Gracias por dejarme cumplir mi sueño”.

Con su ingreso al programa, Eduardo se convierte en el quinto sanjuanino en esta edición 2025 del reality musical. Ya compiten en el certamen Walter Vilchez de Caucete, Jaime Muñoz Cantos, Mateo Pintor y William Heredia. Todos ellos representan con orgullo a la provincia y suman talento al reconocido show.