El "nuevo Conor McGregor", Ian Machado Garry, quiere retirar a Colby Covington

En una respuesta contundente en Instagram el domingo, Ian Machado Garry propuso un enfrentamiento "retiro o victoria" estilo WWE, donde el perdedor se vería obligado a retirarse del deporte. Este desafío surge después de las recientes derrotas de Colby Covington por el título de UFC y su currículum carente de victorias sobre oponentes clasificados entre los 15 mejores de la división de Peso Welter en la compañía.

Con un récord invicto de 14-0, Garry ocupa actualmente el puesto número 8 en la división de según MMA Fighting. El irlandés ha acumulado siete victorias consecutivas en UFC, destacándose por sus triunfos sobre nombres como Daniel Rodríguez, Neil Magny y Geoff Neal. Por otro lado, Covington (17-4), aunque no figura en el top, sigue siendo uno de los luchadores más reconocidos en la división de la empresa.

La palabra de Ian Machado Garry

"Escucha, Colby 'Chaos' Covington, no estás en posición de decirme qué debería hacer en la vida. Harás lo que te digan. Me diste tres estipulaciones, todas las cuales no tenían nada que ver con pelear y todas hablaban de mi esposa. No sé cómo te criaron, pero las mujeres no son una propiedad y mi esposa definitivamente no es un trofeo", fue lo que comenzó diciendo Machado Garry en sus redes sociales.

Además, el irlandés sostuvo: "Deberías concentrarte en mí. Soy yo quien está en ese octágono contigo. Seré yo quien te hará un agujero en la cabeza. Así que deja de desviarte y mantén el nombre de Layla fuera de tu boca. No eres el luchador favorito de Estados Unidos. Lo que eres es un jugador de bajo rendimiento. Eres la única persona en la historia de UFC que perdió tres peleas por el título mundial y no has conseguido ni una sola victoria contra nadie entre los 15 primeros en este momento".

"Entonces Colby, ¿por qué debería pelear contigo? Puedo pensar en una razón. Te desafío a un combate de 'Renuncio', donde uno de nosotros tiene que decir 'Renuncio', y quien diga las palabras 'Renuncio' tiene que retirarse, sin guantes, centro del octágono, sayonara, mi amiga. Voy a ser el capítulo final de tu legado de fracaso. Voy a librar a UFC de Colby Covington para siempre y haré que las MMA vuelvan a ser grandiosas", sentenció Ian Machado Garry.