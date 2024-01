El "nuevo Conor McGregor" quiere silenciar a Colby Covington y Sean Strickland

Ian Machado Garry, quien para muchos puede ser el "nuevo Conor McGregor", fue contundente en las últimas horas. Luego de recibir lapidarios comentarios por parte de Colby Covington y Sean Strickland, principalmente apuntados hacia su esposa, dialogó con The MMA Hour y no se guardó nada. De hecho, aseguró que está listo para silenciarlos a ambos en un corto plazo.

"Geoff Neal es un cuerpo muy, muy bueno para mostrarle al mundo lo elitista que soy y lo bueno que soy en lo que hago. Ha hablado de mí. Ha mencionado a mi esposa. Obviamente perdió la pelea contra Edwards. Colby es alguien que quiere esas grandes peleas, alguien que hablará mierda, alguien que entretendrá a los fanáticos, alguien que traerá mucho entusiasmo al evento", mencionó Garry.

Luego, Ian expuso: "Voy a darle un puñetazo a Colby Covington por las cosas que ha dicho, y no habrá nadie en ese mundo o en este octágono que pueda salvarlo. Te lo prometo ahora, lo acabaré y lo haré en tres rondas. No necesito cinco rondas para terminarlo. Lo haré en dos, lo haré en uno. Colby Covington va a recibir una bofetada y espero golpearlo tan fuerte que nunca más pueda volver a hablar. Y siento que mucha gente en este planeta estaría muy feliz de que nunca más pueda hablar por un micrófono".

Ian Machado Garry está enfocado

"Eso es lo que me gustaría de Colby. Me encantaría Sean Strickland, porque cualquier hombre o persona que alguna vez hable o me mencione a mí, a mi esposa y a mi familia de esa manera, les pondré las manos encima. Y en un mundo ideal, hacia fin de año, no creo que Sean vaya a ser más campeón mundial, y creo que hay absolutamente una oportunidad para mí de subir al peso mediano y darle una paliza, y tal vez Le daré una paliza tan fuerte que olvidará todo ese trauma de su infancia y podrá agradecerme", sostuvo el "nuevo Conor McGregor".

Para cerrar, el irlandés acotó: "Creo que este año el campeón de peso welter de UFC Leon Edwards probablemente peleará dos veces. No creo que tenga una oportunidad por el título hacia fin de año. Tengo trabajo que hacer ahora mismo. Creo que todavía hay chicos por encima de mí. Creo que Belal debería ser el siguiente, y luego alguien como Shavkhat llama a la puerta. Entonces, desde el punto de vista de... creo que conseguiré a Colby. Si no tengo la vibra de Sean Strickland, no me importaría eliminar también a Kamaru Usman".