“Si Dios quiere, este lunes regreso a trabajar”, contó antes de su esperada vuelta a las calles Roberto “Toto” Olivares, quien estuvo ausente del móvil de Radio del Sur por problemas de salud. El comunicador, quien padeció las consecuencias del Covid-19 y sufrió un ACV durante el año pasado, habló con DIARIO HUARPE sobre este nuevo “volver a empezar”.

“Después del Covid y algunos problemas cardíacos, mi salud se fue deteriorando. El 22 de octubre del año pasado tuve una recaída con la gravedad de un accidente cerebrovascular (ACV). Fue cuando me tomé unos días y fui junto con mi familia a Niquivil, Jáchal”, señaló. Sobre ese hecho, expuso que estuvo internado en el Hospital Marcial Quiroga. “No tuve dificultades para hablar, pero sí para moverme, principalmente en la parte derecha. Todavía continúo con rehabilitación y medicamentos”, relató.

“Quería cerrar el año cubriendo actividades y eventos programados. Estaba empezando el Mundial de Hockey sobre Patines, lo mismo con Qatar 2022”, dijo.

Las expectativas para el 2022 por parte del movilero de la radio más popular de San Juan eran muchas, pero por estos hechos, varios no pudieron concretarse. “Era comenzar otro año con varios desafíos, pero la salud me obligó a parar. A pesar de ello, tuve mucho apoyo de la gente, compañeros y colegas de trabajo. Todos se pusieron a disposición”, resaltó. Como anécdota, rememoró que una tarde le llegaron muchísimos mensajes para desear su pronta recuperación y ponerse a disposición

Olivares trabajando en plena pandemia. Foto gentileza.

Sobre las metas que quedaron truncas, indicó que en Radio del Sur tratan de abordar mucho los temas sociales y, a pesar de las dificultades que se presentaron, él continuó ayudando a los oyentes en varias causas. “Es un tema muy requerido por la audiencia, debido a las diversas problemáticas actuales. Estando con la mitad del cuerpo inmóvil, hablé con funcionarios para ayudar a varios sanjuaninos”, aclaró. “Colaboré con la gente gracias a mi trabajo en los medios de comunicación. Eso me ayudó a sentirme útil y tener fuerzas para seguir”, abundó.

Cómo se prepara para el regreso

El 2023 será un año especial para “Toto”, no únicamente por su nuevo regreso, sino también por las elecciones provinciales y nacionales. En este contexto, confirmó: “Si Dios quiere, este lunes vuelvo a trabajar. Con algunas limitaciones, pero nuevamente haré lo que a mí me gusta”. Sobre los “recreos culinarios” durante la mañana, que realiza con “Lito” Rojas, dijo entre risas: “Ahora no serán más cafés, quizás algún tecito”.

“Es un año sumamente importante para la provincia y el país, porque la gente decidirá los mandatarios para los próximos cuatro años. Como comunicador, tendré la responsabilidad de informar y siendo muy difícil reflejar todas las verdades. A pesar de eso, no puedo fallarle a la gente en los conceptos que tengo que exponer”, aclaró.

Olivares, quien desde el 2000 se dedica a los medios de comunicación y trabajó en Radio Fantástica, destacó el apoyo de todo el equipo de Radio del Sur. “La gente de la radio se portó muy bien. Me dieron el tiempo y la tranquilidad necesaria para que me recupere. Hasta me extendí un poco más de tiempo, porque se juntaron la habilitación médica con las vacaciones”, afirmó sobre el lugar donde cumple labores hace cinco años.

Su familia, uno de los grandes sostenes de “Toto”. Foto gentileza.

Para el movilero, “llegar a Radio del Sur es uno de los premios de mi vida”. “Es un medio muy popular, donde tengo el afecto de los oyentes y de los colegas. Eso no hay forma de medir o comprar y es una gratitud saber que hago las cosas de la mejor forma e intento ser la mejor calidad de persona”, aseguró.

El aprecio para sus jóvenes colegas

En la misma medida del afecto recibido por sus pares, “Toto” comentó que tiene gran aprecio por los comunicadores, principalmente por los más jóvenes. “Tengo muy aprecio por los movileros jóvenes. Con ellos no mido si tengo que quedarme media hora más para charlar, porque me consultan sobre un tema y yo siempre termino aprendiendo. Ellos vienen con nuevas y muy buenas ideas”, concluyó.