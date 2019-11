El Papa impulsa la introducción de un nuevo pecado

La Iglesia católica planea introducir un nuevo pecado, se trata del “ecológico” y busca condenar a aquellos comportamientos que atenten contra el medio ambiente que es, según el Papa, “la casa común”. "La Iglesia planea introducir el pecado ecológico contra la casa común en el catecismo de la Iglesia católica porque es una obligación", afirmó el Pontífice.

El líder religioso puntualizó que el ecocidio se entiende como "la contaminación masiva del aire, de los recursos de tierra y agua, destrucción a gran escala de la flora y la fauna, y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema".

Francisco siempre fue un firme defensor de la ecología. En el año 2015, dio a conocer su encíclica mediambiental donde invitó a tomar acciones concretas para frenar “una explotación insensata” de la naturaleza. El texto, que contó con un amplio apoyo de la comunidad internacional, tenía como objetivo influir sobre las decisiones que se tomarían ese diciembre contra el calentamiento del planeta.

En el documento final del Sínodo de la Amazonia, los obispos insistieron precisamente en la necesidad de definir el pecado ecológico "como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente" que se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente así como con la transgresión contra los "principios de interdependencia y la ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas" y "contra la virtud de la justicia".

Si la Iglesia católica incluyese el pecado ecológico, no se trataría de un nuevo dogma ya que el Catecismo de la Iglesia Católica lo contempla en los artículos comprendidos entre el 340 y el 344. "La ecología integral no es un camino más que la Iglesia puede elegir de cara al futuro en este territorio, es el único camino posible, pues no hay otra senda viable para salvar la región", subrayaron los obispos.

Fuente: Perfil